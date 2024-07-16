Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны

Лавров: США заблуждаются в том, что глобальная война их не затронет

Министр иностранных дел РФ заявил, что глобальная война повлияет не только на Европу, но и на США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», — сообщил Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он посоветовал европейцам понять, «какая самоубийственная роль им уготовлена». Это заявление министра иностранных дел РФ является ответом на слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что обострение отношений между США и Россией приведет к «ужасным последствиям» для Европы.

Также на заседании Совбеза ООН Лавров раскрыл, как Россия собирается закончить конфликт на Украине. Для этого ей необходимо устранить угрозу с Запада. Его заявления касались и размещения американских ракет на территории Германии. Министр иностранных дел РФ считает, что Берлин таким образом унизил себя.