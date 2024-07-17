Ани Лорак рассказала о возлюбленном испанце, который помогает ей худеть

У певицы Ани Лорак появился возлюбленный из Испании, который тренирует ее и помогает худеть. Об этом поп-дива рассказала журналистам после сольного концерта в Белоруссии.
«Я слежу за собой. Медитация, йога, фитнес-упражнения — это основа. Плюс у меня есть мой тренер испанец Исаак Виджраку, который мне помогает», — передает слова Лорак издание MK.RU.
По словам Лорак, она тяжело переживала расставание с мужем, и только новая любовь помогла ей почувствовать себя счастливой. Она добавила, что новые отношения позволяют держать себя в форме и хорошо выглядеть. Кроме того, певица каждый день занимается физическими упражнениями. Лорак отметила, что похудеть помогают приседания и качание пресса.
Ранее певица рассказала, что она не хочет терять связь со своими поклонниками, находясь в Испании. Она добавила, что у ней много проектов, которые порадуют зрителей, передает RT.
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