17 июля 2024

Ани Лорак рассказала о возлюбленном испанце, который помогает ей худеть

Испанский тренер помог Ани Лорак похудеть и стать счастливой
© Служба новостей «URA.RU»
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Лорак похудела благодаря занятиям с тренером из Испании (архивное фото)
Лорак похудела благодаря занятиям с тренером из Испании (архивное фото) Фото:

У певицы Ани Лорак появился возлюбленный из Испании, который тренирует ее и помогает худеть. Об этом поп-дива рассказала журналистам после сольного концерта в Белоруссии.

«Я слежу за собой. Медитация, йога, фитнес-упражнения — это основа. Плюс у меня есть мой тренер испанец Исаак Виджраку, который мне помогает», — передает слова Лорак издание MK.RU.

По словам Лорак, она тяжело переживала расставание с мужем, и только новая любовь помогла ей почувствовать себя счастливой. Она добавила, что новые отношения позволяют держать себя в форме и хорошо выглядеть. Кроме того, певица каждый день занимается физическими упражнениями. Лорак отметила, что похудеть помогают приседания и качание пресса.

Ранее певица рассказала, что она не хочет терять связь со своими поклонниками, находясь в Испании. Она добавила, что у ней много проектов, которые порадуют зрителей, передает RT.

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У певицы Ани Лорак появился возлюбленный из Испании, который тренирует ее и помогает худеть. Об этом поп-дива рассказала журналистам после сольного концерта в Белоруссии. «Я слежу за собой. Медитация, йога, фитнес-упражнения — это основа. Плюс у меня есть мой тренер испанец Исаак Виджраку, который мне помогает», — передает слова Лорак издание MK.RU. По словам Лорак, она тяжело переживала расставание с мужем, и только новая любовь помогла ей почувствовать себя счастливой. Она добавила, что новые отношения позволяют держать себя в форме и хорошо выглядеть. Кроме того, певица каждый день занимается физическими упражнениями. Лорак отметила, что похудеть помогают приседания и качание пресса. Ранее певица рассказала, что она не хочет терять связь со своими поклонниками, находясь в Испании. Она добавила, что у ней много проектов, которые порадуют зрителей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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