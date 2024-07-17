Экс-премьер Чехии: Прага готовится к конфликту с Москвой

18 июля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Чехия получит партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США Фото: Министерство обороны Великобритании Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США. Об этом заявил экс-премьер Чехии, глава движения «Акция недовольных граждан» (АNO) Андрей Бабиш. «Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией. Возможно, с использованием 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35, которые должны поступить в страну только через 11 лет», — сказал Бабиш в интервью изданию Parlamentni Listy. В январе текущего года Чехия и США заключили соглашение о покупке истребителей F-35. Стоимость контракта составит примерно 6,5 млрд долларов Это крупнейшая покупка в истории чешской армии. Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США. Об этом заявил экс-премьер Чехии, глава движения «Акция недовольных граждан» (АNO) Андрей Бабиш. «Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией. Возможно, с использованием 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35, которые должны поступить в страну только через 11 лет», — сказал Бабиш в интервью изданию Parlamentni Listy. В январе текущего года Чехия и США заключили соглашение о покупке истребителей F-35. Стоимость контракта составит примерно 6,5 млрд долларов Это крупнейшая покупка в истории чешской армии. Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.