17 июля 2024

Экс-премьер Чехии: Прага готовится к конфликту с Москвой

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Чехия получит партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США Фото:

Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США. Об этом заявил экс-премьер Чехии, глава движения «Акция недовольных граждан» (АNO) Андрей Бабиш.

«Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией. Возможно, с использованием 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35, которые должны поступить в страну только через 11 лет», — сказал Бабиш в интервью изданию Parlamentni Listy.

В январе текущего года Чехия и США заключили соглашение о покупке истребителей F-35. Стоимость контракта составит примерно 6,5 млрд долларов Это крупнейшая покупка в истории чешской армии.

Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.

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Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию сверхзвуковых истребителей F-35 из США. Об этом заявил экс-премьер Чехии, глава движения «Акция недовольных граждан» (АNO) Андрей Бабиш. «Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией. Возможно, с использованием 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35, которые должны поступить в страну только через 11 лет», — сказал Бабиш в интервью изданию Parlamentni Listy. В январе текущего года Чехия и США заключили соглашение о покупке истребителей F-35. Стоимость контракта составит примерно 6,5 млрд долларов Это крупнейшая покупка в истории чешской армии. Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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