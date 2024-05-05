Чехия отозвала своего посла из России

Посол Чехии в РФ официально отозван в Прагу
Правительство Чехии официально отозвало своего посла Витезслава Пивонька из России. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.
«Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку», — передает чешское
Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.
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