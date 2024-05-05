Чехия отозвала своего посла из России

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Посол Чехии в РФ официально отозван в Прагу Фото:

Правительство Чехии официально отозвало своего посла Витезслава Пивонька из России. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

«Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку», — передает чешское информационное агентство. Отмечается, что чешский представитель вернулся в Прагу еще в 2022 году.

Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.

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Правительство Чехии официально отозвало своего посла Витезслава Пивонька из России. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел. «Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку», — передает чешское информационное агентство. Отмечается, что чешский представитель вернулся в Прагу еще в 2022 году. Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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