Экс-сотрудник МВД арестован по делу об убийствах в 2000-е: результаты расследования

Полковник МВД РФ в отставке арестован по делу банды киллеров из спецназа

18 июля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Экс-полковника МВД арестовали по делу об убийствах бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Владимира Новгородова, полковника МВД России в отставке, на срок до двух месяцев. Новгородов обвиняется в участии в уголовном деле, связанном с деятельностью банды киллеров, которые якобы имели связь со спецназом. Результаты расследования — в материале URA.RU. Многолетняя преступная деятельность Сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета России пресекли деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили бывшие и действующие спецназовцы, в том числе из СОБР «Рысь». По версии следствия, группировка с 1998 года совершала заказные убийства и похищения людей. Жестокие методы банды Злоумышленники, получив выкуп за похищенных людей, убивали своих жертв, скрывая следы преступления путем утопления тел с привязанными к ногам гирями. Данный метод указывает на особую жестокость и хладнокровие преступников. «Среди жертв предполагаемых участников банды — советник министра путей сообщения, застреленный в Одинцово в 2002 году; похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве», — пишет « Коммерсант». Результаты расследования По информации официального представителя МВД Ирины Волк, бандитам инкриминируется около 30 особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около 20 человек, среди которых были лидеры — военнослужащий и сотрудник СОБР. Часть денег, полученных от преступной деятельности, переводилась на Украину для отмывания. Однако один из лидеров банды погиб в ДТП и таким образом избежал ареста, пишет MK.RU. Обвинения и статьи УК РФ Главное следственное управление СКР предъявило обвинения фигурантам по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Владимира Новгородова, полковника МВД России в отставке, на срок до двух месяцев. Новгородов обвиняется в участии в уголовном деле, связанном с деятельностью банды киллеров, которые якобы имели связь со спецназом. Результаты расследования — в материале URA.RU. Сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета России пресекли деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили бывшие и действующие спецназовцы, в том числе из СОБР «Рысь». По версии следствия, группировка с 1998 года совершала заказные убийства и похищения людей. Злоумышленники, получив выкуп за похищенных людей, убивали своих жертв, скрывая следы преступления путем утопления тел с привязанными к ногам гирями. Данный метод указывает на особую жестокость и хладнокровие преступников. «Среди жертв предполагаемых участников банды — советник министра путей сообщения, застреленный в Одинцово в 2002 году; похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве», — пишет «Коммерсант». По информации официального представителя МВД Ирины Волк, бандитам инкриминируется около 30 особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около 20 человек, среди которых были лидеры — военнослужащий и сотрудник СОБР. Часть денег, полученных от преступной деятельности, переводилась на Украину для отмывания. Однако один из лидеров банды погиб в ДТП и таким образом избежал ареста, пишет MK.RU. Главное следственное управление СКР предъявило обвинения фигурантам по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия.