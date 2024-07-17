В Перми открылся новый магазин одежды из США

Пермяки получили возможность покупать одежду из США в магазине в ТЦ (архивное фото)
Магазин одежды американского бренда Woolrich принял первых покупателей. Он расположился в ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской компании Malltech.
«Начал работу первый в Перми магазин бренда Woolrich из США. Он торгует одеждой в стиле casual (одежда для повседневного использования — прим URA.RU)», — говорится в сообщении представителей компании.
Согласно открытым данным, Woolrich был основан в 1830 году в США. Этот бренд известен своими практичными куртками.
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