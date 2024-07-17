Школьники в Нижнем Тагиле стали жертвами малолетних вымогателей

В Нижнем Тагиле группа подростков систематически избивает и требует деньги у своих сверстников, фиксируя свои действия на видео. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В Нижнем Тагиле банда отмороженных подростков избивает и вымогает деньги у сверстников, снимая свои „подвиги“ на видео… Вот так орудует группировка малолетних, подрастающих бандюганов — школьники становятся жертвами их регулярных избиений и краж. Эти бандиты действуют по отработанной схеме — толпой загоняют сверстников в укромное место, запугивают и вымогают деньги, избивают», — передает слова местной жительницы «Инцидент Нижний Тагил. Новости».
Женщина также указала, что инциденты происходят в заброшенном строении, где раньше располагался полицейский участок. По ее словам, местные жители неоднократно жаловались на сомнительные сборища в этом месте, но проблема остается нерешенной.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу тагильского МВД. Там рассказали, что информация об избиениях в полицию не поступала. «В настоящее время опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована в отделе полиции 16 МУ МВД России „Нижнетагильское“, сотрудники полиции проведут проверку для установления личности подростков и выяснения обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — заключили в ведомстве.
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