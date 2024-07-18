«Ведомости»: в аэропортах хотят создать базы для запуска беспилотников

Первую заявку для аэродрома БПЛА Череповца уже подала «Северсталь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росавиация рассматривает вопрос о софинансировании из государственного бюджета создания площадок для эксплуатации беспилотников на территории аэропортов. Об этом заявил заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

«Уже есть заявка от „Северстали“ на размещение площадки для эксплуатации беспилотников в аэропорту Череповца», — уточнил Потемкин, передают «Ведомости». Это первый подобный запрос от компаний, что подчеркивает растущий интерес к использованию дронов в коммерческих и промышленных целях.

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Александр Тараканов отметил, что обсуждение касается преимущественно небольших аэродромов, которые сейчас мало используются. Они уже обладают необходимой инфраструктурой для полетов беспилотников, что упрощает процесс их адаптации под новые нужды. Размер софинансирования и конкретные параметры пока находятся в стадии обсуждения.

Инициатива Росавиации по софинансированию площадок для беспилотников является частью более широкого движения к интеграции беспилотных технологий в различные сферы экономики. «Северсталь» рассматривает использование дронов как перспективное направление, включая мониторинг производственных объектов и беспилотную доставку грузов. Подобные новшества могут значительно повысить эффективность и безопасность промышленных процессов.