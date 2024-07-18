Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки катеров

В Новороссийске звучит сигнал тревоги
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил о предстоящем нападении беспилотных катеров. В городе звучит сигнал тревоги.
«Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В городе раздается звук сирены, извещающий всех об опасности.
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