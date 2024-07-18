Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки катеров

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В Новороссийске звучит сигнал тревоги
В Новороссийске звучит сигнал тревоги Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил о предстоящем нападении беспилотных катеров. В городе звучит сигнал тревоги.

«Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В городе раздается звук сирены, извещающий всех об опасности.

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Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил о предстоящем нападении беспилотных катеров. В городе звучит сигнал тревоги. «Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В городе раздается звук сирены, извещающий всех об опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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