В Новороссийске возникла угроза атаки безэкипажных катеров: карта СВО на 18 июля

Новороссийск атакуют безэкипажными катерами, в городе включен сигнал тревоги

18 июля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В Новороссийске активирована сирена из-за атаки беспилотных катеров Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь российскими системами ПВО было уничтожено и перехвачено 33 беспилотных летальных аппарата (БПЛА) над Крымом и два над Брянской областью. Также уничтожены десять безэкипажных катеров (БЭК), следовавших к Крымскому полуострову. Опасность атаки БЭК действует и в Новороссийске. В городе включен сигнал тревоги. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Мера предосторожности в Новороссийске Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан о возможном нападении беспилотных катеров. В городе был активирован сигнал тревоги для информирования населения о потенциальной опасности. Перехват беспилотников над Крымом и Брянской областью За одну ночь ПВО России уничтожило и перехватило 33 беспилотных летальных аппарата над Крымом и два над Брянской областью. Также были уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова. Попытки атак подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, объясняя причину громких звуков, слышных жителями. Уничтожение наблюдательных пунктов ВСУ Новороссийские десантники из группировки войск «Днепр» уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Операторы FPV-дронов ВС РФ использовали дроны-камикадзе, которые обследуют линию боевого соприкосновения и уничтожают обнаруженные цели. Уничтожение «Бабы Яги» Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинского расчета гексокоптера «Баба Яга» на артемовском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Часик». После выявления ПВД командованием российской бригады было принято решение о нанесении артиллерийского удара. Нападение на вагоностроительный завод в Кременчуге Ночью в Кременчуге Полтавской области Украины атакован местный вагоностроительный завод. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после удара по объекту на место прибыло множество карет скорой помощи. Он уточнил, что на заводе производился ремонт тяжелой гусеничной техники, включая оснащение танков производства НАТО динамической броней и защитой от ударных дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь российскими системами ПВО было уничтожено и перехвачено 33 беспилотных летальных аппарата (БПЛА) над Крымом и два над Брянской областью. Также уничтожены десять безэкипажных катеров (БЭК), следовавших к Крымскому полуострову. Опасность атаки БЭК действует и в Новороссийске. В городе включен сигнал тревоги. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан о возможном нападении беспилотных катеров. В городе был активирован сигнал тревоги для информирования населения о потенциальной опасности. За одну ночь ПВО России уничтожило и перехватило 33 беспилотных летальных аппарата над Крымом и два над Брянской областью. Также были уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова. Попытки атак подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, объясняя причину громких звуков, слышных жителями. Новороссийские десантники из группировки войск «Днепр» уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Операторы FPV-дронов ВС РФ использовали дроны-камикадзе, которые обследуют линию боевого соприкосновения и уничтожают обнаруженные цели. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинского расчета гексокоптера «Баба Яга» на артемовском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Часик». После выявления ПВД командованием российской бригады было принято решение о нанесении артиллерийского удара. Ночью в Кременчуге Полтавской области Украины атакован местный вагоностроительный завод. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после удара по объекту на место прибыло множество карет скорой помощи. Он уточнил, что на заводе производился ремонт тяжелой гусеничной техники, включая оснащение танков производства НАТО динамической броней и защитой от ударных дронов.