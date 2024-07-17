Спасатели ХМАО нашли мужчину, заблудившегося в лесу

Спасательный отряд ХМАО нашел жителя ХМАО, который потерялся в лесу в Кондинском районе. О пропаже мужчины заявили родственники.
«Спасателям поступило сообщение: на озере Полушаимское заблудился мужчина. В результате поиска мужчину 1978 года рождения обнаружили в удовлетворительном состоянии, доставили к родственникам на стан», — сообщили в «Центроспас-Югория».
Спасатели определили район поиска, поговорив с родственниками пропавшего. Им пришлось обследовать 37 километров леса вокруг озера, куда предположительно направился мужчина.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО. Мужчина,купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района, нырнул в воду и пропал.
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