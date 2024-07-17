17 июля 2024

Спасатели ХМАО нашли мужчину, заблудившегося в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ХМАО нашли потерявшегося в лесу мужчину
Спасатели ХМАО нашли потерявшегося в лесу мужчину Фото:

Спасательный отряд ХМАО нашел жителя ХМАО, который потерялся в лесу в Кондинском районе. О пропаже мужчины заявили родственники.

«Спасателям поступило сообщение: на озере Полушаимское заблудился мужчина. В результате поиска мужчину 1978 года рождения обнаружили в удовлетворительном состоянии, доставили к родственникам на стан», — сообщили в «Центроспас-Югория».

Спасатели определили район поиска, поговорив с родственниками пропавшего. Им пришлось обследовать 37 километров леса вокруг озера, куда предположительно направился мужчина. 

Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО. Мужчина,купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района,  нырнул в воду и пропал.

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Спасательный отряд ХМАО нашел жителя ХМАО, который потерялся в лесу в Кондинском районе. О пропаже мужчины заявили родственники. «Спасателям поступило сообщение: на озере Полушаимское заблудился мужчина. В результате поиска мужчину 1978 года рождения обнаружили в удовлетворительном состоянии, доставили к родственникам на стан», — сообщили в «Центроспас-Югория». Спасатели определили район поиска, поговорив с родственниками пропавшего. Им пришлось обследовать 37 километров леса вокруг озера, куда предположительно направился мужчина.  Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО. Мужчина,купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района,  нырнул в воду и пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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