Спасатели ищут жителя ХМАО, который нырнул в реку и пропал

Мужчина пропал во время купания на реке в ХМАО
Спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал.
«Спасателям поступило сообщение: оказать помощь в поиске утонувшего мужчины на водной акватории протоки Мушкинская. Со слов очевидцев, мужчина нырнул в реку и пропал», — сообщает «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Спасатели обследовали реку в указанном очевидцами месте. Поиски не принесли результатов.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.
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