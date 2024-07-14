14 июля 2024
13 июля 2024

Спасатели ищут жителя ХМАО, который нырнул в реку и пропал

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал во время купания на реке в ХМАО
Мужчина пропал во время купания на реке в ХМАО Фото:

Спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал.

«Спасателям поступило сообщение: оказать помощь в поиске утонувшего мужчины на водной акватории протоки Мушкинская. Со слов очевидцев, мужчина нырнул в реку и пропал», — сообщает «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Спасатели обследовали реку в указанном очевидцами месте. Поиски не принесли результатов.

Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.

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Спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал. «Спасателям поступило сообщение: оказать помощь в поиске утонувшего мужчины на водной акватории протоки Мушкинская. Со слов очевидцев, мужчина нырнул в реку и пропал», — сообщает «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Спасатели обследовали реку в указанном очевидцами месте. Поиски не принесли результатов. Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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