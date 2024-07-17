17 июля 2024

Где в Челябинской области нельзя работать мигрантам

В Челябинской области расширили список запретов на работу мигрантам
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, телефон в руке
Мигрантам запретят работать в большинстве сфер экономики Фото:

В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Соответствующее решение было принято губернатором региона Алексеем Текслером. На какую работу в Челябинской области больше не примут мигрантов с патентами — в материале URA.RU.

«Нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе правительства области отметили, что это очередной шаг, который позволит навести порядок в сфере трудовой миграции. С 19 ноября мигрантам с патентами, планирующими приехать в Челябинскую область, запретят работать в следующих сферах:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
  • деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
  • деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
  • деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

Ранее правительство региона уже ужесточало требования к работе иностранцев. Так, на 2024 год были запрещены такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.

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В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Соответствующее решение было принято губернатором региона Алексеем Текслером. На какую работу в Челябинской области больше не примут мигрантов с патентами — в материале URA.RU. «Нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что это очередной шаг, который позволит навести порядок в сфере трудовой миграции. С 19 ноября мигрантам с патентами, планирующими приехать в Челябинскую область, запретят работать в следующих сферах: Ранее правительство региона уже ужесточало требования к работе иностранцев. Так, на 2024 год были запрещены такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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