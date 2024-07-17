Где в Челябинской области нельзя работать мигрантам

В Челябинской области расширили список запретов на работу мигрантам

18 июля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мигрантам запретят работать в большинстве сфер экономики Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Соответствующее решение было принято губернатором региона Алексеем Текслером. На какую работу в Челябинской области больше не примут мигрантов с патентами — в материале URA.RU. «Нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что это очередной шаг, который позволит навести порядок в сфере трудовой миграции. С 19 ноября мигрантам с патентами, планирующими приехать в Челябинскую область, запретят работать в следующих сферах: оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;

деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления. Ранее правительство региона уже ужесточало требования к работе иностранцев. Так, на 2024 год были запрещены такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Соответствующее решение было принято губернатором региона Алексеем Текслером. На какую работу в Челябинской области больше не примут мигрантов с патентами — в материале URA.RU. «Нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что это очередной шаг, который позволит навести порядок в сфере трудовой миграции. С 19 ноября мигрантам с патентами, планирующими приехать в Челябинскую область, запретят работать в следующих сферах: Ранее правительство региона уже ужесточало требования к работе иностранцев. Так, на 2024 год были запрещены такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.