Где в Челябинской области нельзя работать мигрантам

В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Соответствующее решение было принято губернатором региона Алексеем Текслером. На какую работу в Челябинской области больше не примут мигрантов с патентами — в материале URA.RU.
«Нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
В пресс-службе правительства области отметили, что это очередной шаг, который позволит навести порядок в сфере трудовой миграции. С 19 ноября мигрантам с патентами, планирующими приехать в Челябинскую область, запретят работать в следующих сферах:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
- деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
- деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.
Ранее правительство региона уже ужесточало требования к работе иностранцев. Так, на 2024 год были запрещены такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.
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