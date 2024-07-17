17 июля 2024

В Пермском крае выбрали театральную столицу

Лучшие постановки театров Пермского края соберет фестиваль в Чайковском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День медицинского работника в театре Эстрады. Екатеринбург, бинокль, зрители
Зрители в Чайковском увидят лучшие театральные постановки Фото:

Фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» в 2024 году пройдет в городе Чайковский. Свои постановки представят труппы из Березников, Лысьвы, Кудымкара и других городов. Из Удмуртии приедет театр Глазова.

«В Чайковском пройдет большой театральный фестиваль региональных театров „Камский“. В ноябре со своими лучшими постановками приедут ведущие театры из Березников, Кунгура, Лысьвы, Губахи, Кудымкара и даже Глазова», — сообщает в соцсетях Чайковский театр драмы и комедии.

Зрители увидят лучшие постановки театров. Актеры и режиссеры поучаствуют в творческих лабораториях под руководством экспертов «Золотой маски».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» в 2024 году пройдет в городе Чайковский. Свои постановки представят труппы из Березников, Лысьвы, Кудымкара и других городов. Из Удмуртии приедет театр Глазова. «В Чайковском пройдет большой театральный фестиваль региональных театров „Камский“. В ноябре со своими лучшими постановками приедут ведущие театры из Березников, Кунгура, Лысьвы, Губахи, Кудымкара и даже Глазова», — сообщает в соцсетях Чайковский театр драмы и комедии. Зрители увидят лучшие постановки театров. Актеры и режиссеры поучаствуют в творческих лабораториях под руководством экспертов «Золотой маски».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...