В Пермском крае выбрали театральную столицу

Фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» в 2024 году пройдет в городе Чайковский. Свои постановки представят труппы из Березников, Лысьвы, Кудымкара и других городов. Из Удмуртии приедет театр Глазова.
«В Чайковском пройдет большой театральный фестиваль региональных театров „Камский“. В ноябре со своими лучшими постановками приедут ведущие театры из Березников, Кунгура, Лысьвы, Губахи, Кудымкара и даже Глазова», — сообщает в соцсетях Чайковский театр драмы и комедии.
Зрители увидят лучшие постановки театров. Актеры и режиссеры поучаствуют в творческих лабораториях под руководством экспертов «Золотой маски».
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Фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» в 2024 году пройдет в городе Чайковский. Свои постановки представят труппы из Березников, Лысьвы, Кудымкара и других городов. Из Удмуртии приедет театр Глазова. «В Чайковском пройдет большой театральный фестиваль региональных театров „Камский“. В ноябре со своими лучшими постановками приедут ведущие театры из Березников, Кунгура, Лысьвы, Губахи, Кудымкара и даже Глазова», — сообщает в соцсетях Чайковский театр драмы и комедии. Зрители увидят лучшие постановки театров. Актеры и режиссеры поучаствуют в творческих лабораториях под руководством экспертов «Золотой маски».