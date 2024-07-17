17 июля 2024

На пермских заправках подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, заправка, азс, башнефть, раздаточный пистолет
Цены выросли на бензин АИ-92 и АИ-95 Фото:

В Пермском крае выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В среднем литр стал дороже на 15 копеек, сказано в отчете Росстата за период с 9 по 15 июля.

«За период с 9 по 15 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 выросла на 19 копеек, АИ-95 — на 17 копеек. Цены на эти марки достигли 52,64 рубля и 57,23 рубля соответственно», — сказано на сайте Росстата.

Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась без изменений на уровне 72,19 рубля. Также за неделю повысилась стоимость дизельного топлива. За его литр придется заплатить в среднем 66,50 рубля. Это на семь копеек выше, чем неделей ранее.

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В Пермском крае выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В среднем литр стал дороже на 15 копеек, сказано в отчете Росстата за период с 9 по 15 июля. «За период с 9 по 15 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 выросла на 19 копеек, АИ-95 — на 17 копеек. Цены на эти марки достигли 52,64 рубля и 57,23 рубля соответственно», — сказано на сайте Росстата. Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась без изменений на уровне 72,19 рубля. Также за неделю повысилась стоимость дизельного топлива. За его литр придется заплатить в среднем 66,50 рубля. Это на семь копеек выше, чем неделей ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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