На пермских заправках подорожал бензин

18 июля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Цены выросли на бензин АИ-92 и АИ-95 Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В среднем литр стал дороже на 15 копеек, сказано в отчете Росстата за период с 9 по 15 июля. «За период с 9 по 15 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 выросла на 19 копеек, АИ-95 — на 17 копеек. Цены на эти марки достигли 52,64 рубля и 57,23 рубля соответственно», — сказано на сайте Росстата. Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась без изменений на уровне 72,19 рубля. Также за неделю повысилась стоимость дизельного топлива. За его литр придется заплатить в среднем 66,50 рубля. Это на семь копеек выше, чем неделей ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В среднем литр стал дороже на 15 копеек, сказано в отчете Росстата за период с 9 по 15 июля. «За период с 9 по 15 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 выросла на 19 копеек, АИ-95 — на 17 копеек. Цены на эти марки достигли 52,64 рубля и 57,23 рубля соответственно», — сказано на сайте Росстата. Уточняется, что стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась без изменений на уровне 72,19 рубля. Также за неделю повысилась стоимость дизельного топлива. За его литр придется заплатить в среднем 66,50 рубля. Это на семь копеек выше, чем неделей ранее.