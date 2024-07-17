17 июля 2024

Силовики ХМАО выясняют обстоятельства гибели ребенка при купании на реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики расследуют гибель мальчика на реке в ХМАО Фото:

Следственный комитет проводит проверку из-за гибели 11-летнего мальчика при купании на реке Лямпин в Саранпауле Березовского района ХМАО. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего на реке Ляпин в с. Саранпауль Березовского района. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следственный комитет ХМАО на официальном сайте.

Мальчик 11-ти лет отдыхал на реке с мамой и знакомой семьей. Вместе с 12-летним другом он заплыл на большую глубину, дети начали тонуть. Одного ребенка спасти не удалось.

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Следственный комитет проводит проверку из-за гибели 11-летнего мальчика при купании на реке Лямпин в Саранпауле Березовского района ХМАО. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего. «Проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего на реке Ляпин в с. Саранпауль Березовского района. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следственный комитет ХМАО на официальном сайте. Мальчик 11-ти лет отдыхал на реке с мамой и знакомой семьей. Вместе с 12-летним другом он заплыл на большую глубину, дети начали тонуть. Одного ребенка спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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