Силовики ХМАО выясняют обстоятельства гибели ребенка при купании на реке

Следственный комитет проводит проверку из-за гибели 11-летнего мальчика при купании на реке Лямпин в Саранпауле Березовского района ХМАО. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
«Проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего на реке Ляпин в с. Саранпауль Березовского района. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следственный комитет ХМАО на официальном сайте.
Мальчик 11-ти лет отдыхал на реке с мамой и знакомой семьей. Вместе с 12-летним другом он заплыл на большую глубину, дети начали тонуть. Одного ребенка спасти не удалось.
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