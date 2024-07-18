Где поесть лисички в Екатеринбурге: список заведений

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уралисички»

Лисичек в этом году много, поэтому фестиваль стартовал раньше обычного Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал любимый гурманами фестиваль «Уралисички!», который в этом году отмечает свое пятилетие. Грибы уже появились в лесах, а теперь радуют посетителей местных ресторанов. Организаторы фестиваля поделились с URA.RU списком заведений, где можно попробовать блюда из лисичек.

«Лисички — самый гастрономичный гриб на Урале. Во второй половине уральского лета они способны украсить завтрак, обед и ужин. Их любят все — от деревенских бабушек до известных шеф-поваров. Лисички подходят любой кухне, главное — уметь готовить», — делятся организаторы.

Как говорят представители заведений, нынче вышел хороший урожай, поэтому лисичек много. За несколько недель фестиваля в ресторанах продаются десятки тысяч порций грибов, что позволяет заработать небольшим поставщикам из Свердловской области.

В пятилетие «Уралисичек!» участниками стали 63 ресторана (в том числе из Верхней Пышмы и Челябинска), список будет дополняться. Горожане могут попробовать грибы на любой вкус и за любую стоимость — самое бюджетное блюдо обойдется в 260 рублей, самое дорогое — в 2250.

Например, в «Жадине Говядине» подают бургер с лисичками и камамбером, в «Троекурове» — оленину, обжаренную с фуа-гра, лисичками, соусом тимьян, спаржей и брокколи, в Engels — вафли с лисичками, сметанным кремом и пармезаном. Из необычного — в «Два деда» посетителям предлагаю настойку на клубнике с лисичками.

Фото: Лейла Джавадова © URA.RU