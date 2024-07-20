«Женщины приходят в поисках оргазма»: откровения сотрудницы пермского секс-шопа

В Перми хозяйка магазина для взрослых стала сексологом и лечит травмы с фобиями

21 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Чаще всего в секс-шопы приходят женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пять лет назад жительница Перми Юлия кардинально сменила сферу деятельности. Она трудоустроилась продавцом в магазин товаров для взрослых. Со временем стала там управляющей, а потом открыла свой секс-шоп. О том, что удивило ее в работе, странных клиентах, основных покупателях, необычных товарах и переменах в собственной жизни она откровенно рассказала URA.RU в своей колонке. «У вас же здесь ужас» Я пришла работать в секс-шоп из отрасли, далекой даже от обычных продаж. Близкие нормально восприняли. Я спросила у мужа, как он отнесется к тому, что я буду работать в секс-шопе, есть ли у него какие-то предубеждения на этот счет. Он сказал: «Если тебе ок, то мне тоже ок, и я тобой буду гордиться при любом раскладе». Конечно, что бы ты ни продавал, есть довольные и недовольные. Люди бывают разные. И, конечно, сфера секса очень многих триггерит (вызывает эмоциональную реакцию — прим. URA.RU). Когда я только повесила вывеску, то зашла женщина и говорит: «Какой кошмар!». Я: «Да!». Она: «У вас же здесь ужас». Я: «Конечно». И она при этом не уходит! Стоит, рассматривает фаллосы. Я говорю ей: «У нас еще и леденцы есть. Хотите пробник?». Отказывается, но не уходит! Женщины приходят в поисках оргазма Аудитория секс-шопов — это почти всегда девушки, потому что женский оргазм дается всегда сложнее, и, зачастую, остается на обочине парного секса. Девушки приходят, чтобы раскрывать свою сексуальность, познав оргазмы сначала соло, а потом внедряя это в парные отношения. Более того, женщины просто более раскованные. Мужчины часто стесняются. Бывает, например, так, что в магазин заходит девушка, фотографирует какие-то товары и пересылает фото парню, который рядом в автомобиле сидит. И так они вместе выбирают. Чаще всего именно женщины в паре являются инициаторами разнообразия. Это опять история про поиск собственного оргазма или про продление прелюдии, без которой ее оргазм невозможен. Так иногда бывает, что мужчина любит стремительный нахрапистый секс, и женщина просто не успевает возбудиться. Плюс на женщин сильно влияют популярные сейчас истории про «раскрой себя, раскрой свою сексуальность, ублажай его, и тогда он будет вечно твой и начнет много зарабатывать». И вот это вот все. Поэтому женщины приходят за какими-то игрушками именно для его удовольствия. Заходили и известные люди. Имена, конечно, не назову. И при встрече с ними сделаю вид, что я их не знаю. Но вообще все клиенты у нас — разные. Все со своей сексуальностью. И если они хотят ее реализовывать, не выходя за рамки Уголовного Кодекса, то флаг им в руки. Я не могу сказать, что они странные. Я люблю своих клиентов. «Они не понимают, что это преступление» Самая сложная аудитория — подростки. Для них по приколу что-нибудь спереть. Они не понимают, что совершают преступление. Причем они же вваливаются группой. И, когда они заходят, у тебя есть четыре секунды, чтобы показать им, кто тут главный. Если упустить время, то кто-то самый дерзкий из них начнет меня продавливать, а потом они уже всей ватагой накинутся. Подростков надо сразу выставлять. И здесь, кстати, есть большое правовое пятно. Возраст сексуального согласия у нас — 16 лет. Но заходить в секс-шопы можно только с 18 лет. То есть заниматься сексом ты имеешь право, а покупать презервативы — нет. У меня даже был кейс. Вижу, что заходит парень с лентой выпускника и просит продать ему анальную втулку. Я: «Ты что ее завучу что ли покупаешь?». Вывела парня и сказала: «Чувак, я не могу тебе продать презерватив, но могу подарить. Пусть лучше он у тебя окажется под рукой, чем не окажется». Страпон «Федор» и пятикилограммовые фаллосы Меня лично забавляют названия некоторых товаров. Например, страпон «Федор» — так по накладной называется. Многих посетителей удивляет зооэротика. Это пенисы, например, в форме пениса коня. Либо гигантских размеров фаллосы, которые по пять килограмм весят. Страпон в виде дельфина выглядел забавно. Удивляет скорее не область применения, а когда товар плохо сделан. Например, настолько крошечный клиторальный стимулятор, что он способен вызвать комплексы у среднестатистической женщины. Использую ли я все товары на себе? Зачем? Это анатомически невозможно. Для чего мне, например, массажер простаты? Но как нормальная современная женщина я пользуюсь и интимной косметикой, и игрушками, и сценарными историями, и игровыми историями. Но, разумеется, нет контрольной закупки. Если я держу какую-то игрушку, понимаю, какого типа у нее вибрация, то уже примерно знаю, какие будут ощущения. Это во-первых. А во-вторых, не надо забывать, что у всех разная чувствительность, разный сексуальный опыт, травматичный и нет, разные предпочтения. Поэтому для кого-то одно будет лакомым кусочком, а для кого-то то же самое станет источником страха, стыда и боли. Поэтому мой опыт здесь просто не показателен. Нельзя сказать, что есть какие-то тенденции. В одном магазине у меня один товар был локомотивом, это мужские стимуляторы, а в другом — вообще другое, украшения для девушек, чулки-колготки и т. д. По сезонности тоже не замечала каких-то трендов. Ну, может, летом больше охлаждающих смазок, зимой — больше масляных массажных свечей. Одно время очень часто просили попперсы. Это такие вещества, которые вдыхают внутрь и достигают некоторого эффекта, но я их не продаю и продавать не буду. И никому не рекомендую пробовать. Двухголовые пенисы популярны. Есть запросы на реалистичные игрушки темного цвета из киберкожи, в том числе с искусственным волосяным покровом. Максимальный чек был порядка 50 тысяч рублей. Это было и белье, и косметика, и игрушки. Пришла на экскурсию классная семейная пара и взяли все, что им понравилось. Средний размер покупки назвать сложно. Есть те, кто заходит за «расходниками», — презервативы, смазки, лубриканты. Есть те, кто зашел разово собрать корзинку на девичник на мальчишник. Кто-то хочет в прикол купить подарок другу. То есть максимально разные поведенческие стратегии. Все проблемы — в голове Запросы из серии «почините ее, с ней что-то не то, как это она не хочет того же секса, что и я» — конечно, были. Причем видно, что человек не хочет здесь находиться, ее насильно притащили и ей дичайше некомфортно. И, как правило, эти истории не заканчиваются ничем хорошим, потому что один из партнеров действует силой, а второй чувствует себя загнанным и обесцененным. Там не случается хорошего секса. С историями несовпадения сексуальных сценариев мы рекомендуем обращаться уже к психологу, сексологу или в парную терапию. Это корректируется. Да, эта работа изменила меня. Я получила второе высшее образование по профессии психолог-сексолог. В рабочем телефоне у нас прямо много контактов, записанных как «Мастурбирует по телефону», «Притворяется женщиной» и т. д. Они пишут, например: «Я хочу купить мужу стринги, неужели яички будут вываливаться?». А на самом деле это сидит и пишет мужик, который мастурбирует на эту беседу. Или другой пример: приходит человек и жалуется на проблемы с эрекцией. Но это же только верхушка айсберга. А первопричинами могут быть и простатит, и простуда, и критика, и онкология, и неправильная температура дома, и съеденный бизнес-ланч, и травма, и неправильный презерватив, и много чего еще. Со временем мне стало интересно изучать такие проблемы. Я начала гуглить — а что бывает на эту тему в образовании? Нашла подходящее обучение, сказала всем близким, что в ближайший год меня с ними не будет, и каждый вечер с 21:00 до 01:00 слушала лекции, проходила практику и так далее. Потом я набрала свою специфику и сейчас выстраиваю работу на избавлении от секс-травм, работаю с парами, а также с фобиями. Сейчас я остаюсь владельцем секс-шопа, но работаю вообще в другой отрасли. Там, где одной игрушкой отношения не наладишь, — ни с собой, ни с миром, ни с партнером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять лет назад жительница Перми Юлия кардинально сменила сферу деятельности. Она трудоустроилась продавцом в магазин товаров для взрослых. Со временем стала там управляющей, а потом открыла свой секс-шоп. О том, что удивило ее в работе, странных клиентах, основных покупателях, необычных товарах и переменах в собственной жизни она откровенно рассказала URA.RU в своей колонке. Я пришла работать в секс-шоп из отрасли, далекой даже от обычных продаж. Близкие нормально восприняли. Я спросила у мужа, как он отнесется к тому, что я буду работать в секс-шопе, есть ли у него какие-то предубеждения на этот счет. Он сказал: «Если тебе ок, то мне тоже ок, и я тобой буду гордиться при любом раскладе». Конечно, что бы ты ни продавал, есть довольные и недовольные. Люди бывают разные. И, конечно, сфера секса очень многих триггерит (вызывает эмоциональную реакцию — прим. URA.RU). Когда я только повесила вывеску, то зашла женщина и говорит: «Какой кошмар!». Я: «Да!». Она: «У вас же здесь ужас». Я: «Конечно». И она при этом не уходит! Стоит, рассматривает фаллосы. Я говорю ей: «У нас еще и леденцы есть. Хотите пробник?». Отказывается, но не уходит! Аудитория секс-шопов — это почти всегда девушки, потому что женский оргазм дается всегда сложнее, и, зачастую, остается на обочине парного секса. Девушки приходят, чтобы раскрывать свою сексуальность, познав оргазмы сначала соло, а потом внедряя это в парные отношения. Более того, женщины просто более раскованные. Мужчины часто стесняются. Бывает, например, так, что в магазин заходит девушка, фотографирует какие-то товары и пересылает фото парню, который рядом в автомобиле сидит. И так они вместе выбирают. Чаще всего именно женщины в паре являются инициаторами разнообразия. Это опять история про поиск собственного оргазма или про продление прелюдии, без которой ее оргазм невозможен. Так иногда бывает, что мужчина любит стремительный нахрапистый секс, и женщина просто не успевает возбудиться. Плюс на женщин сильно влияют популярные сейчас истории про «раскрой себя, раскрой свою сексуальность, ублажай его, и тогда он будет вечно твой и начнет много зарабатывать». И вот это вот все. Поэтому женщины приходят за какими-то игрушками именно для его удовольствия. Но вообще все клиенты у нас — разные. Все со своей сексуальностью. И если они хотят ее реализовывать, не выходя за рамки Уголовного Кодекса, то флаг им в руки. Я не могу сказать, что они странные. Я люблю своих клиентов. Самая сложная аудитория — подростки. Для них по приколу что-нибудь спереть. Они не понимают, что совершают преступление. Причем они же вваливаются группой. И, когда они заходят, у тебя есть четыре секунды, чтобы показать им, кто тут главный. Если упустить время, то кто-то самый дерзкий из них начнет меня продавливать, а потом они уже всей ватагой накинутся. Подростков надо сразу выставлять. И здесь, кстати, есть большое правовое пятно. Возраст сексуального согласия у нас — 16 лет. Но заходить в секс-шопы можно только с 18 лет. То есть заниматься сексом ты имеешь право, а покупать презервативы — нет. У меня даже был кейс. Вижу, что заходит парень с лентой выпускника и просит продать ему анальную втулку. Я: «Ты что ее завучу что ли покупаешь?». Вывела парня и сказала: «Чувак, я не могу тебе продать презерватив, но могу подарить. Пусть лучше он у тебя окажется под рукой, чем не окажется». Меня лично забавляют названия некоторых товаров. Например, страпон «Федор» — так по накладной называется. Многих посетителей удивляет зооэротика. Это пенисы, например, в форме пениса коня. Либо гигантских размеров фаллосы, которые по пять килограмм весят. Страпон в виде дельфина выглядел забавно. Удивляет скорее не область применения, а когда товар плохо сделан. Например, настолько крошечный клиторальный стимулятор, что он способен вызвать комплексы у среднестатистической женщины. Использую ли я все товары на себе? Зачем? Это анатомически невозможно. Для чего мне, например, массажер простаты? Но как нормальная современная женщина я пользуюсь и интимной косметикой, и игрушками, и сценарными историями, и игровыми историями. Но, разумеется, нет контрольной закупки. Если я держу какую-то игрушку, понимаю, какого типа у нее вибрация, то уже примерно знаю, какие будут ощущения. Это во-первых. А во-вторых, не надо забывать, что у всех разная чувствительность, разный сексуальный опыт, травматичный и нет, разные предпочтения. Нельзя сказать, что есть какие-то тенденции. В одном магазине у меня один товар был локомотивом, это мужские стимуляторы, а в другом — вообще другое, украшения для девушек, чулки-колготки и т. д. По сезонности тоже не замечала каких-то трендов. Ну, может, летом больше охлаждающих смазок, зимой — больше масляных массажных свечей. Одно время очень часто просили попперсы. Это такие вещества, которые вдыхают внутрь и достигают некоторого эффекта, но я их не продаю и продавать не буду. И никому не рекомендую пробовать. Двухголовые пенисы популярны. Есть запросы на реалистичные игрушки темного цвета из киберкожи, в том числе с искусственным волосяным покровом. Максимальный чек был порядка 50 тысяч рублей. Это было и белье, и косметика, и игрушки. Пришла на экскурсию классная семейная пара и взяли все, что им понравилось. Средний размер покупки назвать сложно. Есть те, кто заходит за «расходниками», — презервативы, смазки, лубриканты. Есть те, кто зашел разово собрать корзинку на девичник на мальчишник. Кто-то хочет в прикол купить подарок другу. То есть максимально разные поведенческие стратегии. Запросы из серии «почините ее, с ней что-то не то, как это она не хочет того же секса, что и я» — конечно, были. Причем видно, что человек не хочет здесь находиться, ее насильно притащили и ей дичайше некомфортно. И, как правило, эти истории не заканчиваются ничем хорошим, потому что один из партнеров действует силой, а второй чувствует себя загнанным и обесцененным. Там не случается хорошего секса. С историями несовпадения сексуальных сценариев мы рекомендуем обращаться уже к психологу, сексологу или в парную терапию. Это корректируется. Да, эта работа изменила меня. Я получила второе высшее образование по профессии психолог-сексолог. В рабочем телефоне у нас прямо много контактов, записанных как «Мастурбирует по телефону», «Притворяется женщиной» и т. д. Они пишут, например: «Я хочу купить мужу стринги, неужели яички будут вываливаться?». А на самом деле это сидит и пишет мужик, который мастурбирует на эту беседу. Со временем мне стало интересно изучать такие проблемы. Я начала гуглить — а что бывает на эту тему в образовании? Нашла подходящее обучение, сказала всем близким, что в ближайший год меня с ними не будет, и каждый вечер с 21:00 до 01:00 слушала лекции, проходила практику и так далее. Потом я набрала свою специфику и сейчас выстраиваю работу на избавлении от секс-травм, работаю с парами, а также с фобиями. Сейчас я остаюсь владельцем секс-шопа, но работаю вообще в другой отрасли. Там, где одной игрушкой отношения не наладишь, — ни с собой, ни с миром, ни с партнером.