17 июля 2024

Дорожники ограничат движение по федеральной трассе между Сургутом и Нефтеюганском

На дороги из Сургута в Нефтеюганск ограничат движение из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге в ХМАО введут реверсивное движение из-за ремонта
На дороге в ХМАО введут реверсивное движение из-за ремонта Фото:

На автотрассе Сургут — Нефтеюганск организуют реверсивное движение на время ремонта дорожного полотна. Движение будет ограничено с 18 июля по 8 августа 2024 года.

«С 18 июля по 8 августа включительно на км 56+731 и км 57+034 автомобильной дороги г. Нефтеюганск — г. Сургут будут проводиться ремонтные работы на путепроводах. Ежедневно для движения автотранспорта на данном участке будет применено реверсивное движение с применением светофорного регулирования», — сообщило Управление автомобильных дорог в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что на федеральной автодороге «Югра» перекроют участки из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Движение ограничат из-за монтажа электрокабеля.

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На автотрассе Сургут — Нефтеюганск организуют реверсивное движение на время ремонта дорожного полотна. Движение будет ограничено с 18 июля по 8 августа 2024 года. «С 18 июля по 8 августа включительно на км 56+731 и км 57+034 автомобильной дороги г. Нефтеюганск — г. Сургут будут проводиться ремонтные работы на путепроводах. Ежедневно для движения автотранспорта на данном участке будет применено реверсивное движение с применением светофорного регулирования», — сообщило Управление автомобильных дорог в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на федеральной автодороге «Югра» перекроют участки из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Движение ограничат из-за монтажа электрокабеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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