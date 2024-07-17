Дорожники ограничат движение по федеральной трассе между Сургутом и Нефтеюганском

На автотрассе Сургут — Нефтеюганск организуют реверсивное движение на время ремонта дорожного полотна. Движение будет ограничено с 18 июля по 8 августа 2024 года.
«С 18 июля по 8 августа включительно на км 56+731 и км 57+034 автомобильной дороги г. Нефтеюганск — г. Сургут будут проводиться ремонтные работы на путепроводах. Ежедневно для движения автотранспорта на данном участке будет применено реверсивное движение с применением светофорного регулирования», — сообщило Управление автомобильных дорог в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что на федеральной автодороге «Югра» перекроют участки из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Движение ограничат из-за монтажа электрокабеля.
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