МИД: ВСУ применяют химоружие против российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химическое оружие против российской армии. Москва фиксирует подобные случаи и передает данных о них по линии организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Применение отравляющих веществ… фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД добавил, что информация передается по линии ОЗХО как в Гааге, так и в Нью-Йорке.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ применили химоружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлении. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие.
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