МИД: ВСУ применяют химоружие против российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, контейнер, снаряд химоружия, боеголовка
ВСУ используют химоружие против российской армии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химическое оружие против российской армии. Москва фиксирует подобные случаи и передает данных о них по линии организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Применение отравляющих веществ… фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД добавил, что информация передается по линии ОЗХО как в Гааге, так и в Нью-Йорке.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ применили химоружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлении. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химическое оружие против российской армии. Москва фиксирует подобные случаи и передает данных о них по линии организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Применение отравляющих веществ… фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД добавил, что информация передается по линии ОЗХО как в Гааге, так и в Нью-Йорке. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ применили химоружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлении. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...