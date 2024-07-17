Сургут оказался на последнем месте рейтинга МЧС ХМАО по реакции на ЧП

Власти Сургута оказались на последнем месте в окружном рейтинге по реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам МЧС ХМАО.
«Окружное управление МЧС подвело итоги за первое полугодие, как дежурно-диспетчерские службы реагируют на чрезвычайные ситуации. ЕДДС Сургута оказалась на 22 месте в ХМАО. Хотя технически она одна из самых передовых в Югре. Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй уже отправил письмо с результатами на имя мэра Сургута Максима Слепова. Говорят, что ответственные за ГО и ЧС в мэрии сильно нервничают из-за этого рейтинга и обещают исправить ситуацию до осени», — рассказал инсайдер.
В администрации Сургута заявили журналисту агентства, что проблем с реагированием на происшествия и чрезвычайные ситуации в работе городской единой дежурно-диспетчерской службы нет. «Деятельность службы по реагированию на чрезвычайные ситуации осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами. В настоящее время ЕДДС г. Сургута ведет работу по снятию полученных замечаний в части предоставления в МЧС отчетных документов по происшествиям и тренировкам. Также руководителем учреждения с работниками проведены дополнительные учебные занятия и инструктаж по порядку отработки документов и оперативного предоставления отчетной информации», — прокомментировали в мэрии Сургута. В пресс-службе МЧС ХМАО не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU.
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