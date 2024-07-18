Южноуральский завод радиокерамики отправил сотрудников в неоплачиваемые отпуска

18 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Многие участки завода простаивают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Южноуральском заводе радиокерамики (ЮЗРК ГРУПП, Челябинская область) часть сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов. Об этом URA.RU рассказала на условиях анонимности сотрудница оборонного предприятия. «Я работаю на этом заводе больше 20 лет, проблемы с заказами начались весной. Сотрудников заставили уйти в непплачиваемые отпуска. Некоторым предлагают сидеть дома и вызывают иногда на сдельную работу по перебиранию брака, оплачивая минимальный размер оплаты труда. Многие уволились, часть участков вообще не работают: нет заказов — нет сотрудников», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц предприятия. Женщина уточнила, что ранее с подработками на заводе можно было заработать в месяц до 50-60 тысяч рублей, при этом сотрудники выходили посменно, два через два. Сейчас тем, кого вызывают искать в забракованной партии годные изделия, оплачивают до 20 тысяч рублей за пятидневку. По словам собеседницы агентства, все силы предприятия направлены на работу в новом цехе изоляторов, а старые направления заброшены. «Многие работают долго, ждут, что на заводе все наладится, не обращаются в трудовую инспекцию в страхе потерять работу. На заводе говорят: не нравится — увольняйтесь. А я не знаю, куда уйти, у нас в городе выбор работы для женщин небольшой», — говорит сотрудница завода. URA.RU отправил запрос на официальную почту предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Южноуральском заводе радиокерамики (ЮЗРК ГРУПП, Челябинская область) часть сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов. Об этом URA.RU рассказала на условиях анонимности сотрудница оборонного предприятия. «Я работаю на этом заводе больше 20 лет, проблемы с заказами начались весной. Сотрудников заставили уйти в непплачиваемые отпуска. Некоторым предлагают сидеть дома и вызывают иногда на сдельную работу по перебиранию брака, оплачивая минимальный размер оплаты труда. Многие уволились, часть участков вообще не работают: нет заказов — нет сотрудников», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц предприятия. Женщина уточнила, что ранее с подработками на заводе можно было заработать в месяц до 50-60 тысяч рублей, при этом сотрудники выходили посменно, два через два. Сейчас тем, кого вызывают искать в забракованной партии годные изделия, оплачивают до 20 тысяч рублей за пятидневку. По словам собеседницы агентства, все силы предприятия направлены на работу в новом цехе изоляторов, а старые направления заброшены. «Многие работают долго, ждут, что на заводе все наладится, не обращаются в трудовую инспекцию в страхе потерять работу. На заводе говорят: не нравится — увольняйтесь. А я не знаю, куда уйти, у нас в городе выбор работы для женщин небольшой», — говорит сотрудница завода. URA.RU отправил запрос на официальную почту предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал.