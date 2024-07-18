При восхождении на пик Ленина погиб челябинский альпинист Банников

При восхождении на пик Ленина в Кыргызстане 18 июля погиб альпинист из Златоуста Челябинской области, бард Евгений Банников. Об этом URA.RU сообщила его родственница Наталья Банникова.
«Мы разговаривали час назад, нам подтвердили. Это произошло при сходе лавины. Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах. Все остальные живы». — рассказала Наталья.
По ее словам, сейчас идет эвакуация тела с места гибели до города Ош. Друг Евгения, который был с ним вместе на восхождении, помог решить вопрос с финансами для оплаты эвакуации. После проведения судебно-медицинской экспертизы в Оше будет решаться вопрос о доставке тела в Златоуст или организации похорон на месте гибели.
Российский поэт, композитор и альпинист Евгений Банников родился 3 ноября 1965 года в Бакале Челябинской области. Долгое время музыкант жил в Сатке, а с 2012 года проживал в Златоусте. Успел отслужить в дивизии имени Дзержинского в Москве в 1984 — 1986 году. Также он являлся главным организатором Саткинского фестиваля бардовской песни с 1991 по 1997 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!