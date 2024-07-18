В ХМАО на каникулы приехали дети из ДНР

Дети из Макеевки приехали отдыхать в Сургуте и Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из Макеевки отдохнут в ХМАО
Дети из Макеевки отдохнут в ХМАО Фото:

В ХМАО на каникулы приехали 200 детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика). Они проведут в регионе три недели.

 «200 ребят из подшефной Макеевки приехали в Сургут и Ханты-Мансийск на каникулы. Впереди их ждут три насыщенные недели незабываемых приключений: экскурсии, кинопоказы, дискотеки, спортивные состязания, посиделки у костра и другие мероприятия лагерной жизни», — сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».

Ребята не только отдохнут в Югре, но и поправят здоровье. Специалисты окажут им необходимую медицинскую и психологическую помощь. 

Дети из ДНР гостят в ХМАО не в первый раз. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году ребята из Макеевки проходили реабилитацию в лагерях и оздоровительных центрах Сургутского и Кондинского районов.

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В ХМАО на каникулы приехали 200 детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика). Они проведут в регионе три недели.  «200 ребят из подшефной Макеевки приехали в Сургут и Ханты-Мансийск на каникулы. Впереди их ждут три насыщенные недели незабываемых приключений: экскурсии, кинопоказы, дискотеки, спортивные состязания, посиделки у костра и другие мероприятия лагерной жизни», — сообщил telegram-канал «Югра Z Официально». Ребята не только отдохнут в Югре, но и поправят здоровье. Специалисты окажут им необходимую медицинскую и психологическую помощь.  Дети из ДНР гостят в ХМАО не в первый раз. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году ребята из Макеевки проходили реабилитацию в лагерях и оздоровительных центрах Сургутского и Кондинского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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