В ХМАО на каникулы приехали дети из ДНР

В ХМАО на каникулы приехали 200 детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика). Они проведут в регионе три недели.
«200 ребят из подшефной Макеевки приехали в Сургут и Ханты-Мансийск на каникулы. Впереди их ждут три насыщенные недели незабываемых приключений: экскурсии, кинопоказы, дискотеки, спортивные состязания, посиделки у костра и другие мероприятия лагерной жизни», — сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».
Ребята не только отдохнут в Югре, но и поправят здоровье. Специалисты окажут им необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Дети из ДНР гостят в ХМАО не в первый раз. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году ребята из Макеевки проходили реабилитацию в лагерях и оздоровительных центрах Сургутского и Кондинского районов.
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