Губернатор Комарова привезла 200 детей из Макеевки на отдых и реабилитацию в ХМАО

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Здание КГУ. Курган, флажок, дети, школа, школьники, летний лагерь, экскурсия, урок на улице
Дети из Макеевки отдохнут в Югре Фото:

В ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Они проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах. Об этом написала губернатор округа Наталья Комарова в своем telegram-канале.

«По соглашению между правительством Югры и администрацией города Макеевки Донецкой Народной Республики на летний отдых вчера в Сургут приехали 200 детей. Они будут отдыхать в сургутском многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов, в детском образовательном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания Сургутского района и в оздоровительно-образовательном центре Кондинского района», — рассказала губернатор.

Глава региона провела рабочее совещание с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым. «Определились, что в августе в городе начнет работу многофункциональный центр, обсудили ход выполнения плана мероприятий по восстановлению города Макеевки. Пересматриваем приоритеты по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО вернулась из зоны СВО. Она объехала воинские части, где служат югорчане, госпитали и подразделения Росгвардии и ВКС с гуманитарной миссией.

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В ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Они проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах. Об этом написала губернатор округа Наталья Комарова в своем telegram-канале. «По соглашению между правительством Югры и администрацией города Макеевки Донецкой Народной Республики на летний отдых вчера в Сургут приехали 200 детей. Они будут отдыхать в сургутском многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов, в детском образовательном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания Сургутского района и в оздоровительно-образовательном центре Кондинского района», — рассказала губернатор. Глава региона провела рабочее совещание с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым. «Определились, что в августе в городе начнет работу многофункциональный центр, обсудили ход выполнения плана мероприятий по восстановлению города Макеевки. Пересматриваем приоритеты по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО вернулась из зоны СВО. Она объехала воинские части, где служат югорчане, госпитали и подразделения Росгвардии и ВКС с гуманитарной миссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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