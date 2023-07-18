Губернатор Комарова привезла 200 детей из Макеевки на отдых и реабилитацию в ХМАО

В ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Они проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах. Об этом написала губернатор округа Наталья Комарова в своем telegram-канале.
«По соглашению между правительством Югры и администрацией города Макеевки Донецкой Народной Республики на летний отдых вчера в Сургут приехали 200 детей. Они будут отдыхать в сургутском многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов, в детском образовательном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания Сургутского района и в оздоровительно-образовательном центре Кондинского района», — рассказала губернатор.
Глава региона провела рабочее совещание с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым. «Определились, что в августе в городе начнет работу многофункциональный центр, обсудили ход выполнения плана мероприятий по восстановлению города Макеевки. Пересматриваем приоритеты по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО вернулась из зоны СВО. Она объехала воинские части, где служат югорчане, госпитали и подразделения Росгвардии и ВКС с гуманитарной миссией.
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