На челябинского депутата-единоросса Рыжего совершена попытка нападения. Видео

18 июля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Антон Рыжий потребовал вызвать полицию Фото: Александра Пруссакова © URA.RU На депутата Калининского райсовета Челябинска, единоросса Антона Рыжего 18 июля была совершена попытка нападения. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. По его словам, все произошло на одном из праздников двора. «Я был приглашен на этот праздник, не только как депутат, но и как главврач детской поликлиники №8. Здесь же появились какие-то люди, которые стали раздавать листовки одной из партий. Я им сделал замечание, что на детском празднике нельзя заниматься политикой. Тогда один из них стал приближаться ко мне, тыкать в лицо телефоном. Меня толкнули. Я оцениваю это как попытку нападения. Все это зафиксировано на видео», — заявил URA.RU Рыжий. По словам главврача, он просил прекратить съемку. Но в ответ эти же люди стали включать телефоны и окружать его. Ситуация стала накаляться и грозила перерасти в потасовку. Рыжий потребовал вызвать полицию. «Но оказалось, что те, кто меня окружал, сами вызвали полицию. В итоге в полицию поехал я. Там я дал объяснения. Считаю, что речь идет о самой настоящей провокации», — рассказал депутат. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что разбираются в инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На депутата Калининского райсовета Челябинска, единоросса Антона Рыжего 18 июля была совершена попытка нападения. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. По его словам, все произошло на одном из праздников двора. «Я был приглашен на этот праздник, не только как депутат, но и как главврач детской поликлиники №8. Здесь же появились какие-то люди, которые стали раздавать листовки одной из партий. Я им сделал замечание, что на детском празднике нельзя заниматься политикой. Тогда один из них стал приближаться ко мне, тыкать в лицо телефоном. Меня толкнули. Я оцениваю это как попытку нападения. Все это зафиксировано на видео», — заявил URA.RU Рыжий. По словам главврача, он просил прекратить съемку. Но в ответ эти же люди стали включать телефоны и окружать его. Ситуация стала накаляться и грозила перерасти в потасовку. Рыжий потребовал вызвать полицию. «Но оказалось, что те, кто меня окружал, сами вызвали полицию. В итоге в полицию поехал я. Там я дал объяснения. Считаю, что речь идет о самой настоящей провокации», — рассказал депутат. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что разбираются в инциденте.