18 июля 2024

СК завел дело из-за нападения на депутата Матвеева в Самаре

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы Фото:

СК завел дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата ГД Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре комитета.

«По информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре региональным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что участники инцидента установлены и задержаны.

Матвеев ранее опубликовал видело в своем telegram-канале, где рассказал, что группа мигрантов напала на него. Со слов депутата, ему пробили голову. Один из них оказался гражданин Узбекистана, его удалось задержать на месте преступления. Позже выяснилось, что об голову политика разбили бутылку. Ему наложили швы.

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СК завел дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата ГД Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре комитета. «По информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре региональным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что участники инцидента установлены и задержаны. Матвеев ранее опубликовал видело в своем telegram-канале, где рассказал, что группа мигрантов напала на него. Со слов депутата, ему пробили голову. Один из них оказался гражданин Узбекистана, его удалось задержать на месте преступления. Позже выяснилось, что об голову политика разбили бутылку. Ему наложили швы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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