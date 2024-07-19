На Сахалине впервые испытали дрон с российским ИИ

Беспилотник «Иволга» с искусственным интеллектом, работающим на российском чипе-микропроцессоре, был успешно испытан на Сахалине. Впервые созданный с российским ИИ дрон, работающий на чипе «Скиф», прошел испытания на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг — 2024», сообщили специалисты конструкторского бюро.
«На „Архипелаге“ был впервые поднят в воздух и испытан дрон „Иволга“ с искусственным интеллектом на российском чипе. <…> В России до этого чипов, которые можно было бы поставить на борт не существовало, равно как и подобной интеграции», — рассказали сотрудники конструкторского бюро «Стратим» агентству ТАСС.
В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» рассматривается возможность финансирования из госбюджета мест для баз беспилотников в аэропортах РФ. Так, Росавиация получила заявку от компании «Северсталь» на установку площадки для беспилотников в аэропорту города Череповца. Специалисты рассматривают малые аэродромы, уже готовые к использованию беспилотных устройств, и ведут обсуждения о финансировании и деталях проекта.
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