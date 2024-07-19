Роскомнадзор намерен ужесточить требования к российским блогерам

Законодатели обсуждают введение нормы, обязывающей блогеров с числом подписчиков от 10 тысяч человек передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщили источники.
«Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее 10 тысяч подписчиков», — приводит ТАСС слова источника. Он также уточнил, что изначально рассматривалась цифра в тысячу подписчиков, но позже она была изменена.
Предполагается, что новые требования будут унифицировать правила для блогеров с операторами связи и мессенджерами. В случае отказа от передачи данных соцсети или мессенджеры могут столкнуться с требованием о блокировке канала или страницы. Поправки планируется включить в законопроект о борьбе с «серыми» SIM-картами, который уже на следующей неделе рассмотрит профильный комитет по информполитике. Второе чтение законопроекта намечено до конца весенней сессии Госдумы.
Ранее сообщалось, что владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневным количеством посетителей свыше 1000 человек могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Отмечалось, что компаниям, не сообщившим в РКН сведения о себе, запрещено будет размещать на своих публичных страницах рекламу. Автор telegram-канала «ТалипоV Online» Александр Талипов заметил, что пока механизма для того, чтобы сделать инициативу рабочей, нет, передает 360.ru.
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