Ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые.
«Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution. По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества.
Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето.
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Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые. «Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution. По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества. Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето.