Ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Nature Ecology & Evolution: низкий уровень кислорода в океане угрожает планете

19 июля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Уровень кислорода в морских и пресных водах приблизился к порогу Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые. «Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution . По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества. Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые. «Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution. По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества. Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето.