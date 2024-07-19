Ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Nature Ecology & Evolution: низкий уровень кислорода в океане угрожает планете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды острова Фукуок. Вьетнам, Фукуок, море, побережье, тропики, путешествия, океан, отдых, азия, туризм, пейзаж, тур, вьетнам
Уровень кислорода в морских и пресных водах приблизился к порогу Фото:

Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые.

«Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution. По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества.

Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Низкий уровень кислорода в воде на планете Земля представляет угрозу планетарного масштаба и для человечества, и для природы. Об этом заявили ученые. «Наблюдаемая деоксигенация (снижение содержания кислорода, — прим. URA.RU) пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли», — сообщила международная команда ученых в статье, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution. По их словам, уровень кислорода в воде приблизился к своему порогу — планетарной границе, глобальному экологическому показателю, который определяет способность Земли к поддержанию жизни человечества. Ранее руководитель Лаборатории астрономии ИКИ РАН рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка. Она не стала рекордным событием в этом цикле, но превысила превысила по мощности все предыдущие за лето.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...