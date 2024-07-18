18 июля 2024

Почтовое отделение в селе ЯНАО сократило работу из-за дефицита персонала

© Служба новостей «URA.RU»
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График работы изменен до середины августа
График работы изменен до середины августа Фото:

В Аксарке (ЯНАО) поменялся график работы почты. Вместо ежедневного рабочего графика, отделение будет работать только во вторник и пятницу, сообщает администрация Приуральского района.

«В период с 19 июля по 14 августа почтовое отделение будет работать только во вторник и пятницу, с 10:00 до 17:00 без перерыва. Остальные дни будут выходными. Изменения связаны с временным дефицитом персонала», —сообщает пресс-служба районной администрации в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало об отправке нового почтового отделения в другое село ЯНАО. Сборные модули отправили в село Кутопьюган.

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В Аксарке (ЯНАО) поменялся график работы почты. Вместо ежедневного рабочего графика, отделение будет работать только во вторник и пятницу, сообщает администрация Приуральского района. «В период с 19 июля по 14 августа почтовое отделение будет работать только во вторник и пятницу, с 10:00 до 17:00 без перерыва. Остальные дни будут выходными. Изменения связаны с временным дефицитом персонала», —сообщает пресс-служба районной администрации в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало об отправке нового почтового отделения в другое село ЯНАО. Сборные модули отправили в село Кутопьюган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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