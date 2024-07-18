График работы изменен до середины августа
В Аксарке (ЯНАО) поменялся график работы почты. Вместо ежедневного рабочего графика, отделение будет работать только во вторник и пятницу, сообщает администрация Приуральского района.
«В период с 19 июля по 14 августа почтовое отделение будет работать только во вторник и пятницу, с 10:00 до 17:00 без перерыва. Остальные дни будут выходными. Изменения связаны с временным дефицитом персонала», —сообщает пресс-служба районной администрации в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало об отправке нового почтового отделения в другое село ЯНАО. Сборные модули отправили в село Кутопьюган.
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