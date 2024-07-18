18 июля 2024

Борец за права оленеводов в ЯНАО Кугаевский отправился собирать наказы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район для общения с оленеводами
Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район для общения с оленеводами Фото:

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский, назначенный в мае ответственным по усовершенствованию мер поддержки КМНС, отправился в Тазовский район для общения с оленеводами. Об этом он сообщил в официальных аккаунтах.

«Вылетаю в Тазовский район. Три дня будем работать в прямом контакте с оленеводами, живущими в районе фактории Юрибей, Евайсалинской и Танамской тундре», — написал Кугаевский в официальном telegram-канале. 

В мае Кугаевский получил поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обновить дорожную карту мер поддержки КМНС. Его новое назначение одобрила и «тундровая оппозиция».

Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район пообщаться с тундровиками
Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район пообщаться с тундровиками
Фото:

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Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский, назначенный в мае ответственным по усовершенствованию мер поддержки КМНС, отправился в Тазовский район для общения с оленеводами. Об этом он сообщил в официальных аккаунтах. «Вылетаю в Тазовский район. Три дня будем работать в прямом контакте с оленеводами, живущими в районе фактории Юрибей, Евайсалинской и Танамской тундре», — написал Кугаевский в официальном telegram-канале.  В мае Кугаевский получил поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обновить дорожную карту мер поддержки КМНС. Его новое назначение одобрила и «тундровая оппозиция».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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