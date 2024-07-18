Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район для общения с оленеводами
Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский, назначенный в мае ответственным по усовершенствованию мер поддержки КМНС, отправился в Тазовский район для общения с оленеводами. Об этом он сообщил в официальных аккаунтах.
«Вылетаю в Тазовский район. Три дня будем работать в прямом контакте с оленеводами, живущими в районе фактории Юрибей, Евайсалинской и Танамской тундре», — написал Кугаевский в официальном telegram-канале.
В мае Кугаевский получил поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обновить дорожную карту мер поддержки КМНС. Его новое назначение одобрила и «тундровая оппозиция».
Андрей Кугаевский вылетел в Тазовский район пообщаться с тундровиками
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