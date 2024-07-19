В Кремле поспорили с Трампом, заявившим, что Россия его боялась

Песков: во время президентства Трампа у России и США был диалог
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Во время предвыборной гонки кандидаты в президенты США делают заявления на внутреннюю аудиторию, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Во время президентства бывшего президента США Дональда Трампа у Москвы с Вашингтоном был диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Штатов о том, что Россия и Китай боялись его.

«Можно лишь представить, что во время президентства Трампа было много переживаний, множество точек напряжения и противоречий. Но, по сути, это был диалог», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он добавил, что это отличает экс-президента США от его последователей и предшественников. Песков подчеркнул, что во время предвыборных кампаний в Штатах участники политической борьбы делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время президентства бывшего президента США Дональда Трампа у Москвы с Вашингтоном был диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Штатов о том, что Россия и Китай боялись его. «Можно лишь представить, что во время президентства Трампа было много переживаний, множество точек напряжения и противоречий. Но, по сути, это был диалог», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это отличает экс-президента США от его последователей и предшественников. Песков подчеркнул, что во время предвыборных кампаний в Штатах участники политической борьбы делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...