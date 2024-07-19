В Кремле поспорили с Трампом, заявившим, что Россия его боялась

Песков: во время президентства Трампа у России и США был диалог

19 июля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Во время предвыборной гонки кандидаты в президенты США делают заявления на внутреннюю аудиторию, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Во время президентства бывшего президента США Дональда Трампа у Москвы с Вашингтоном был диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Штатов о том, что Россия и Китай боялись его. «Можно лишь представить, что во время президентства Трампа было много переживаний, множество точек напряжения и противоречий. Но, по сути, это был диалог», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это отличает экс-президента США от его последователей и предшественников. Песков подчеркнул, что во время предвыборных кампаний в Штатах участники политической борьбы делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время президентства бывшего президента США Дональда Трампа у Москвы с Вашингтоном был диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Штатов о том, что Россия и Китай боялись его. «Можно лишь представить, что во время президентства Трампа было много переживаний, множество точек напряжения и противоречий. Но, по сути, это был диалог», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это отличает экс-президента США от его последователей и предшественников. Песков подчеркнул, что во время предвыборных кампаний в Штатах участники политической борьбы делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам.