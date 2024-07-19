В Кремле поспорили с Трампом, заявившим, что Россия его боялась

Во время президентства бывшего президента США Дональда Трампа у Москвы с Вашингтоном был диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Штатов о том, что Россия и Китай боялись его.
«Можно лишь представить, что во время президентства Трампа было много переживаний, множество точек напряжения и противоречий. Но, по сути, это был диалог», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что это отличает экс-президента США от его последователей и предшественников. Песков подчеркнул, что во время предвыборных кампаний в Штатах участники политической борьбы делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам.
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