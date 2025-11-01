Несколько стран пытались пытались протащить тему Украины в декларацию АТЭС
По словам источника из МИД РФ, участники саммита понимают, что тема Украины не имеет отношения к мероприятию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ряд недружественных России государств предприняли попытку включить украинскую тематику в итоговую декларацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако эта инициатива не увенчалась успехом. Об этом рассказал источник в МИД РФ.
«Некоторые делегации, правительства которых настроены недружественно к России, пытались, как и в прошлом году, протащить в итоговую декларацию тему Украины. Но у них это не получилось», — рассказал источник в разговоре с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, значительная часть участников саммита руководителей экономик АТЭС осознает, что данная проблематика не входит в круг вопросов. Поэтому это не является предметом обсуждения на данной площадке.
Отмечается, что в итоговом документе саммита АТЭС лидеры стран договорились развивать разные источники энергии. Особое внимание уделили природному газу и СПГ. Также участники решили создать систему, которая позволит отслеживать, откуда поступает используемая энергия. Украине в документе никак не фигурирует.
