В Кремле оценили слова Ким Чен Ына, что РФ и КНДР сыграют роль для защиты мира

Песков: РФ и Северная Корея занимаются реализацией договоренностей
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Путин и Ким Чен Ын за год встречались дважды Фото:

Между Северной Кореей и Россией ведется работа по исполнению ранее достигнутых договоренностей. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии России и Северной Кореи сыграют свою роль для защиты мира.

«Ведется работа, в том числе по исполнению договоренностей, которые были выполнены в ходе недавнего визита Путина в Пхеньян. Это был насыщенный и эффектный образ. Две страны занимаются реализацией достигнутых на тот момент договоренностей», — оценил слова Ким Чен Ына Песков во время общения с журналистами. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России. Московскую делегацию возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

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Между Северной Кореей и Россией ведется работа по исполнению ранее достигнутых договоренностей. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии России и Северной Кореи сыграют свою роль для защиты мира. «Ведется работа, в том числе по исполнению договоренностей, которые были выполнены в ходе недавнего визита Путина в Пхеньян. Это был насыщенный и эффектный образ. Две страны занимаются реализацией достигнутых на тот момент договоренностей», — оценил слова Ким Чен Ына Песков во время общения с журналистами. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. 19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России. Московскую делегацию возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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