В мире В Кремле оценили слова Ким Чен Ына, что РФ и КНДР сыграют роль для защиты мира Песков: РФ и Северная Корея занимаются реализацией договоренностей 19 июля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 + Путин и Ким Чен Ын за год встречались дважды Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Между Северной Кореей и Россией ведется работа по исполнению ранее достигнутых договоренностей. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии России и Северной Кореи сыграют свою роль для защиты мира. «Ведется работа, в том числе по исполнению договоренностей, которые были выполнены в ходе недавнего визита Путина в Пхеньян. Это был насыщенный и эффектный образ. Две страны занимаются реализацией достигнутых на тот момент договоренностей», — оценил слова Ким Чен Ына Песков во время общения с журналистами. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. 19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России. Московскую делегацию возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Между Северной Кореей и Россией ведется работа по исполнению ранее достигнутых договоренностей. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии России и Северной Кореи сыграют свою роль для защиты мира. «Ведется работа, в том числе по исполнению договоренностей, которые были выполнены в ходе недавнего визита Путина в Пхеньян. Это был насыщенный и эффектный образ. Две страны занимаются реализацией достигнутых на тот момент договоренностей», — оценил слова Ким Чен Ына Песков во время общения с журналистами. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. 19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России. Московскую делегацию возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям