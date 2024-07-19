В Кремле оценили слова Ким Чен Ына, что РФ и КНДР сыграют роль для защиты мира

Между Северной Кореей и Россией ведется работа по исполнению ранее достигнутых договоренностей. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии России и Северной Кореи сыграют свою роль для защиты мира.
«Ведется работа, в том числе по исполнению договоренностей, которые были выполнены в ходе недавнего визита Путина в Пхеньян. Это был насыщенный и эффектный образ. Две страны занимаются реализацией достигнутых на тот момент договоренностей», — оценил слова Ким Чен Ына Песков во время общения с журналистами. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России. Московскую делегацию возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
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