Euroclear впервые переведет Киеву средства от заблокированных российских активов

Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов.
«В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», —
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