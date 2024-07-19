Экономика Euroclear впервые переведет Киеву средства от заблокированных российских активов 19 июля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 + Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов. «В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано на официальном сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов. «В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано на официальном сайте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям