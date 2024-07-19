Euroclear впервые переведет Киеву средства от заблокированных российских активов

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Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов.

«В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано на официальном сайте.

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Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов. «В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано на официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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