В Чебаркуле (Челябинская область) на улице Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили крупную партию оружия и военной экипировки. Как рассказал URA.RU источник, перевозчика передали военной полиции.
«Сотрудники ДПС остановили автомобиль „Волга“ для проверки, так как подумали, что водитель пьяный. В салоне их ожидал неожиданный сюрприз в виде партии оружия и военного снаряжения. На место были вызваны сотрудники военной полиции и военно-следственного комитета», — рассказал источник.
Пока неизвестно, для кого предназначалось найденное в машине снаряжение и оружие. Четырех человек, находившихся в машине при остановке сотрудниками, передали военной полиции. Дело же находится в разработке военных следователей.
Агентство направило запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. Ответ будет опубликован после получения.
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