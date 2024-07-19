В Чебаркуле остановили машину, забитую оружием и экипировкой. Видео

19 июля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В машине обнаружили целую партию оружия и военного снаряжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) на улице Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили крупную партию оружия и военной экипировки. Как рассказал URA.RU источник, перевозчика передали военной полиции. «Сотрудники ДПС остановили автомобиль „Волга“ для проверки, так как подумали, что водитель пьяный. В салоне их ожидал неожиданный сюрприз в виде партии оружия и военного снаряжения. На место были вызваны сотрудники военной полиции и военно-следственного комитета», — рассказал источник. Пока неизвестно, для кого предназначалось найденное в машине снаряжение и оружие. Четырех человек, находившихся в машине при остановке сотрудниками, передали военной полиции. Дело же находится в разработке военных следователей. Агентство направило запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) на улице Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили крупную партию оружия и военной экипировки. Как рассказал URA.RU источник, перевозчика передали военной полиции. «Сотрудники ДПС остановили автомобиль „Волга“ для проверки, так как подумали, что водитель пьяный. В салоне их ожидал неожиданный сюрприз в виде партии оружия и военного снаряжения. На место были вызваны сотрудники военной полиции и военно-следственного комитета», — рассказал источник. Пока неизвестно, для кого предназначалось найденное в машине снаряжение и оружие. Четырех человек, находившихся в машине при остановке сотрудниками, передали военной полиции. Дело же находится в разработке военных следователей. Агентство направило запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. Ответ будет опубликован после получения.