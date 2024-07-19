В Чебаркуле остановили машину, забитую оружием и экипировкой. Видео

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В машине обнаружили целую партию оружия и военного снаряжения Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) на улице Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили крупную партию оружия и военной экипировки. Как рассказал URA.RU источник, перевозчика передали военной полиции.

«Сотрудники ДПС остановили автомобиль „Волга“ для проверки, так как подумали, что водитель пьяный. В салоне их ожидал неожиданный сюрприз в виде партии оружия и военного снаряжения. На место были вызваны сотрудники военной полиции и военно-следственного комитета», — рассказал источник.

Пока неизвестно, для кого предназначалось найденное в машине снаряжение и оружие. Четырех человек, находившихся в машине при остановке сотрудниками, передали военной полиции. Дело же находится в разработке военных следователей.

Агентство направило запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. Ответ будет опубликован после получения.

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В Чебаркуле (Челябинская область) на улице Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили крупную партию оружия и военной экипировки. Как рассказал URA.RU источник, перевозчика передали военной полиции. «Сотрудники ДПС остановили автомобиль „Волга“ для проверки, так как подумали, что водитель пьяный. В салоне их ожидал неожиданный сюрприз в виде партии оружия и военного снаряжения. На место были вызваны сотрудники военной полиции и военно-следственного комитета», — рассказал источник. Пока неизвестно, для кого предназначалось найденное в машине снаряжение и оружие. Четырех человек, находившихся в машине при остановке сотрудниками, передали военной полиции. Дело же находится в разработке военных следователей. Агентство направило запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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