Строить дом с нуля или купить готовый: что выгоднее жителям ЯНАО

В ЯНАО средняя стоимость загородной недвижимости оценивается в 12 млн рублей

Интерес к загородной недвижимости стимулировали льготные ипотечные программы Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале растет количество жилья, возводимого индивидуальными застройщиками. В 2024 году они ввели в эксплуатацию недвижимости на 73% больше, чем годом ранее, следует из данных официальной статистики. Но, как утверждают риэлторы, большинство покупателей предпочитают присматривать уже готовое жилье с отделкой, в которое можно въехать и жить. Что выгоднее на Ямале — строить дом с нуля или купить готовый, вместе со специалистами компании «Этажи», разбирался корреспондент URA.RU.

По словам руководителя направления «Загородная недвижимость» компании «Этажи» Михаила Заливина, интерес ямальцев к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) стимулировали льготные ипотечные программы. «Государство предлагало населению льготные программы на индивидуальное строительство, в том числе семейную, Арктическую ипотеку на выгодных для покупателей условиях — процентная ставка меньше, чем на жилье в многоэтажных домах, а площадь — больше».

В частности, по льготным программам Арктической ипотеки заемщик может получить деньги на строительство жилого дома с привлечением подрядчика или своими силами, в том числе с одновременным приобретением земельного участка, сообщают в «Домклик».

Так, северяне активно интересуются арктической ипотекой при строительстве частного дома с участием подрядной организации. Но такие сделки проходят тяжелее и дольше, чем с покупкой квартиры в новостройке, утверждает ипотечный брокер компании «Этажи» Анжела Билык.

«У банков очень много вопросов к земельным участкам и к виду разрешенного использования, а также к ограничениям на земельные участки, которые наложены практически по всей территории ЯНАО. Основная трудность сделок именно в этом», — поясняет Михаил Заливин на вопрос корреспондента о трудностях сделок по ИЖС.

Что касается сделок по купле-продаже вторичного загородного жилья, то здесь основная трудность в его дороговизне и условиях банков при оформлении ипотеки. Государство не предусматривает льготы при таких сделках.

«На текущий момент продажа „вторички“ за городом идет тяжело за счет высоких ставок», — говорят собеседники агентства.

И все же, несмотря на все трудности, ямальцев в основном интересуют готовые дома с отделкой, чтобы сразу заехать и жить, считает Михаил Заливин. Но предложений с адекватной ценой в округе не так много.

На сайте «Циан» предлагаются неплохие варианты в Новом Уренгое. Все дома находятся в черте города, обжиты, продаются с неплохим ремонтом. Их стоимость в ЯНАО, по данным Restate, сопоставима с ценами на сравнительно недорогие квартиры и, если не рассматривать слишком дороге варианты, колеблется в диапазоне от восьми до 14 миллионов рублей. По словам Михаила Заливина, как правило, собственники расстаются с обжитыми домами в связи с переездом.

Хозяин намерен срочно продать дом с четырьмя комнатами. Он построен из деревянных блоков. При продаже новым владельцам остаются вся мебель и техника. Фото: сайт «Циан»

В доме шесть комнат и два санузла на два этажа, есть просторная баня и небольшой бассейн. Фото? сайт «Циан»

Владелец объявления предлагает одноэтажный благоустроенный дом из сип-панелей за 12 млн рублей в Новом Уренгое Фото: сайт «Циан»

В Новом Уренгое продается капитальный дом 133 кв. м. за 14 млн рублей. Владелец утверждает, что в доме сделан качественный ремонт. Фото: сайт «Циан»

Таким образом, на Ямале выгоднее построить дом, воспользовавшись возможностями льготных ипотечных программ, но жилищное строительство сопряжено с трудностями приобретения свободного участка. По этим и другим причинам северяне предпочитают не строить, а покупать готовое загородное жилье. Оно сопоставимо по ценам с квартирами, но значительно просторнее их.

По данным Тюменьстата, в январе—мае этого года индивидуальные застройщики в ЯНАО возвели на 73,1% больше жилых домов, чем в 2023-м. Общая площадь сданной недвижимости составляет 64,1 тысячи квадратных метров. Это почти третья часть от общего количества новых застроек на Ямале, которых в этом году девелоперы сдали уже на 159,8 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале банки все чаще стали отказывать клиентам в заключении сделок по оформлению ипотечных кредитов или требовать участия поручителей. Чрезмерно высокая стоимость жилья в городах округа привела к тому, что потенциальный покупатель фактически оказывается неплатежеспособным.