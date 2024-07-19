Пермяк прятал на территории Тюменской области крупную партию наркотиков

Житель Пермского края спрятал на территории Исетского района (Тюменская область) крупную партию наркотиков. За попытку сбыта в особо крупном размере его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
«В ноябре 2024 года житель Пермского края забрал из тайника партию с наркотическим средством, расфасовал ее и занялся оборудованием тайников на территории Исетского района, в ходе чего был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Из незаконного оборота изъято свыше 16 кг мефедрона», — сообщили в ведомстве.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до девяти с половиной лет. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.
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