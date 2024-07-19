Пермяк прятал на территории Тюменской области крупную партию наркотиков

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Суд приговори мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы
Суд приговори мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы Фото:

Житель Пермского края спрятал на территории Исетского района (Тюменская область) крупную партию наркотиков. За попытку сбыта в особо крупном размере его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«В ноябре 2024 года житель Пермского края забрал из тайника партию с наркотическим средством, расфасовал ее и занялся оборудованием тайников на территории Исетского района, в ходе чего был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Из незаконного оборота изъято свыше 16 кг мефедрона», — сообщили в ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до девяти с половиной лет. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.

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Житель Пермского края спрятал на территории Исетского района (Тюменская область) крупную партию наркотиков. За попытку сбыта в особо крупном размере его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «В ноябре 2024 года житель Пермского края забрал из тайника партию с наркотическим средством, расфасовал ее и занялся оборудованием тайников на территории Исетского района, в ходе чего был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Из незаконного оборота изъято свыше 16 кг мефедрона», — сообщили в ведомстве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до девяти с половиной лет. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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