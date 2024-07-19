ВСУ эвакуируют силы с харьковского направления

19 июля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Командование Киева уводит своих бойцов из приграничных районов под Харьковом, сообщил источник Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ отводит свои силы из приграничных районов Харьковской области. Первыми территорию покинули сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ), сообщил местный житель подконтрольного ВСУ участка региона. «На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что в селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Он добавил, что на том месте расположен железнодорожный узел со складами. В целом, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о сложном положении на этом направлении, особенно в Волчанске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командование ВСУ отводит свои силы из приграничных районов Харьковской области. Первыми территорию покинули сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ), сообщил местный житель подконтрольного ВСУ участка региона. «На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что в селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Он добавил, что на том месте расположен железнодорожный узел со складами. В целом, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о сложном положении на этом направлении, особенно в Волчанске.