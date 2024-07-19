Стюардесса из Санкт-Петербурга набрала почти миллион просмотров в своем блоге, опубликовав юмористический ролик про командировку в Сургут (ХМАО). Бортпроводница призналась, что не привыкла к холодной погоде.
«Сургут, не обижайтесь. Мы из Питера, нам в тепло хочется», — подписала публикацию Екатерина в своем блоге про авиацию в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Автор рассказала в видео, как происходит планирование командировок. По задумке стюардесса хотела выбрать рейсы в теплые зарубежные города, но ее отправили в Сургут. Ролик посмотрели 726 тысяч пользователей.
Ранее URA.RU рассказывало про врача-репродуктолога из Сургута Марию Мещерякову. Она набрала шесть миллионов просмотров в своем блоге, где рассказывает о женском здоровье. Блог в основном направлен на женщин, которые столкнулись с бесплодием.
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