Стюардесса набрала почти миллион просмотров на ролике про командировку в Сургут. Видео

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Стюардесса сняла юмористический ролик про командировку в Сургут и набрала почти миллион просмотров
Стюардесса сняла юмористический ролик про командировку в Сургут и набрала почти миллион просмотров Фото:

Стюардесса из Санкт-Петербурга набрала почти миллион просмотров в своем блоге, опубликовав юмористический ролик про командировку в Сургут (ХМАО). Бортпроводница призналась, что не привыкла к холодной погоде.

«Сургут, не обижайтесь. Мы из Питера, нам в тепло хочется», — подписала публикацию Екатерина в своем блоге про авиацию в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Автор рассказала в видео, как происходит планирование командировок. По задумке стюардесса хотела выбрать рейсы в теплые зарубежные города, но ее отправили в Сургут. Ролик посмотрели 726 тысяч пользователей.

Ранее URA.RU рассказывало про врача-репродуктолога из Сургута Марию Мещерякову. Она набрала шесть миллионов просмотров в своем блоге, где рассказывает о женском здоровье. Блог в основном направлен на женщин, которые столкнулись с бесплодием.

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Стюардесса из Санкт-Петербурга набрала почти миллион просмотров в своем блоге, опубликовав юмористический ролик про командировку в Сургут (ХМАО). Бортпроводница призналась, что не привыкла к холодной погоде. «Сургут, не обижайтесь. Мы из Питера, нам в тепло хочется», — подписала публикацию Екатерина в своем блоге про авиацию в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Автор рассказала в видео, как происходит планирование командировок. По задумке стюардесса хотела выбрать рейсы в теплые зарубежные города, но ее отправили в Сургут. Ролик посмотрели 726 тысяч пользователей. Ранее URA.RU рассказывало про врача-репродуктолога из Сургута Марию Мещерякову. Она набрала шесть миллионов просмотров в своем блоге, где рассказывает о женском здоровье. Блог в основном направлен на женщин, которые столкнулись с бесплодием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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