У Децла вышла новая песня спустя пять лет после смерти

20 июля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

К пятой годовщине смерти рэпера Децла его отец выпустил новую песню исполнителя Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Новая песня российского хип-хоп исполнителя Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) «У всех на виду» была случайно найдена его отцом Александром Толмацким. Она была выпущена ко дню рождения артиста спустя пять лет после его смерти. «Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен», — написали на сайте телеканала Muz-TV. Отмечается, что отец исполнителя выпустил песню и ее можно послушать на всех площадках. Официальной причиной смерти Децла стала острая сердечная недостаточность, возникшая как осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли эксперты после проведения судебно-медицинской экспертизы, развеяв тем самым слухи о возможной смерти музыканта от употребления наркотиков. После смерти Децла разгорелся конфликт между его родителями и вдовой Юлией Толмацкой. Отец рэпера намерен был отобрать у Юлии все авторские права на творчество сына, а мать Децла Ирина Толмацкая хотела забрать себе внука. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая песня российского хип-хоп исполнителя Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) «У всех на виду» была случайно найдена его отцом Александром Толмацким. Она была выпущена ко дню рождения артиста спустя пять лет после его смерти. «Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен», — написали на сайте телеканала Muz-TV. Отмечается, что отец исполнителя выпустил песню и ее можно послушать на всех площадках. Официальной причиной смерти Децла стала острая сердечная недостаточность, возникшая как осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли эксперты после проведения судебно-медицинской экспертизы, развеяв тем самым слухи о возможной смерти музыканта от употребления наркотиков. После смерти Децла разгорелся конфликт между его родителями и вдовой Юлией Толмацкой. Отец рэпера намерен был отобрать у Юлии все авторские права на творчество сына, а мать Децла Ирина Толмацкая хотела забрать себе внука.