В Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника, воюющего против РФ

20 июля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Белоруссии к смерти приговорен Рико Кригере Фото: Анна Майорова © URA.RU Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Беларуси. Речь идет о 30-летнем Рико Кригере, который был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики, сообщило The Garduan. Там же отметили, что судебный процесс прошел в конце июня, а сам Кригер находится под стражей с ноября прошлого года. «Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии <…> Как сообщает [Правозащитный центр] „Весна“, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского (является филиалом запрещенной в России террористической организации легиона „Свобода России“)», — сообщило издание . Точные обвинения, предъявленные Кригеру, не раскрываются. В Белоруссии до сих пор существует смертная казнь. В 2023 году президент страны Александр Лукашенко подписал закон о введении данного вида наказания для чиновников, которые совершили государственную измену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Беларуси. Речь идет о 30-летнем Рико Кригере, который был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики, сообщило The Garduan. Там же отметили, что судебный процесс прошел в конце июня, а сам Кригер находится под стражей с ноября прошлого года. «Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии <…> Как сообщает [Правозащитный центр] „Весна“, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского (является филиалом запрещенной в России террористической организации легиона „Свобода России“)», — сообщило издание. Точные обвинения, предъявленные Кригеру, не раскрываются. В Белоруссии до сих пор существует смертная казнь. В 2023 году президент страны Александр Лукашенко подписал закон о введении данного вида наказания для чиновников, которые совершили государственную измену.