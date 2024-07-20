В Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника, воюющего против РФ

Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Беларуси. Речь идет о 30-летнем Рико Кригере, который был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики, сообщило The Garduan. Там же отметили, что судебный процесс прошел в конце июня, а сам Кригер находится под стражей с ноября прошлого года.
«Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии <…> Как сообщает [Правозащитный центр] „Весна“, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского (является филиалом запрещенной в России террористической организации легиона „Свобода России“)», — сообщило
В Белоруссии до сих пор существует смертная казнь. В 2023 году президент страны Александр Лукашенко подписал закон о введении данного вида наказания для чиновников, которые совершили государственную измену.
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