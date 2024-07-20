В Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника, воюющего против РФ

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В Белоруссии к смерти приговорен Рико Кригере Фото:

Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Беларуси. Речь идет о 30-летнем Рико Кригере, который был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики, сообщило The Garduan. Там же отметили, что судебный процесс прошел в конце июня, а сам Кригер находится под стражей с ноября прошлого года.

«Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии <…> Как сообщает [Правозащитный центр] „Весна“, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского (является филиалом запрещенной в России террористической организации легиона „Свобода России“)», — сообщило издание. Точные обвинения, предъявленные Кригеру, не раскрываются.

В Белоруссии до сих пор существует смертная казнь. В 2023 году президент страны Александр Лукашенко подписал закон о введении данного вида наказания для чиновников, которые совершили государственную измену.

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Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Беларуси. Речь идет о 30-летнем Рико Кригере, который был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики, сообщило The Garduan. Там же отметили, что судебный процесс прошел в конце июня, а сам Кригер находится под стражей с ноября прошлого года. «Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии <…> Как сообщает [Правозащитный центр] „Весна“, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского (является филиалом запрещенной в России террористической организации легиона „Свобода России“)», — сообщило издание. Точные обвинения, предъявленные Кригеру, не раскрываются. В Белоруссии до сих пор существует смертная казнь. В 2023 году президент страны Александр Лукашенко подписал закон о введении данного вида наказания для чиновников, которые совершили государственную измену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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