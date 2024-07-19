Из квартиры Челябинска вынесли тело обгоревшего человека

В Челябинске из дома № 61 по Комсомольскому проспекту по автолестнице вынесли тело обгоревшего человека. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что в результате полученных во время пожара ожогов мужчина скончался.
«Мужчину эвакуировали по автолестнице. Он получил серьезные ожоги и был передан медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата: мужчина скончался», — отметили в пресс-службе ведомства.
В региональном МЧС добавили, что горели вещи в квартире на четвертом этаже. Самостоятельно во время пожара эвакуировались 20 человек, все взрослые. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!