19 июля 2024

Из квартиры Челябинска вынесли тело обгоревшего человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать по автолестнице
Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать по автолестнице Фото:

В Челябинске из дома № 61 по Комсомольскому проспекту по автолестнице вынесли тело обгоревшего человека. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что в результате полученных во время пожара ожогов мужчина скончался.

«Мужчину эвакуировали по автолестнице. Он получил серьезные ожоги и был передан медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата: мужчина скончался», — отметили в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС добавили, что горели вещи в квартире на четвертом этаже. Самостоятельно во время пожара эвакуировались 20 человек, все взрослые. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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В Челябинске из дома № 61 по Комсомольскому проспекту по автолестнице вынесли тело обгоревшего человека. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что в результате полученных во время пожара ожогов мужчина скончался. «Мужчину эвакуировали по автолестнице. Он получил серьезные ожоги и был передан медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата: мужчина скончался», — отметили в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что горели вещи в квартире на четвертом этаже. Самостоятельно во время пожара эвакуировались 20 человек, все взрослые. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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