Власти Киргизии попросили Канделаки не вносить разлад в отношения страны с РФ

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, канделаки тина
Канделаки обвинила Киргизию в русофобии из-за сноса музея имени генерала Панфилова Фото:

Власти Киргизии выразили недовольство в связи с обвинениями заместителя генерального директора «Газпром Медиа Холдинг» Тины Канделаки в адрес страны, сообщил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков. Так, Канделаки обвинила киргизское руководство в русофобии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова.

«Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения», — заявил Орунбеков. Его слова передает «Интерфакс».

Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе было основано на техническом заключении, указывающем на небезопасное состояние здания. Он также отметил, что память Панфиловской дивизии и ее подвиг остаются важной частью национальной памяти и что русский язык и культура занимают важное место в жизни страны.

Эта ситуация произошла из-за поста Канделаки в ее telegram-канале. В нем она написала, что базу для русофобии в Киргизии готовили давно. «Руку к этому приложил и фонд „Сорос-Кыргызстан“, и „Открытое правительство“, которое работает на деньги американского USAID — тех самых авторов приложения для фальшивой переписи населения в Молдавии», — написала Тина Канделаки.

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Власти Киргизии выразили недовольство в связи с обвинениями заместителя генерального директора «Газпром Медиа Холдинг» Тины Канделаки в адрес страны, сообщил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков. Так, Канделаки обвинила киргизское руководство в русофобии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. «Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения», — заявил Орунбеков. Его слова передает «Интерфакс». Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе было основано на техническом заключении, указывающем на небезопасное состояние здания. Он также отметил, что память Панфиловской дивизии и ее подвиг остаются важной частью национальной памяти и что русский язык и культура занимают важное место в жизни страны. Эта ситуация произошла из-за поста Канделаки в ее telegram-канале. В нем она написала, что базу для русофобии в Киргизии готовили давно. «Руку к этому приложил и фонд „Сорос-Кыргызстан“, и „Открытое правительство“, которое работает на деньги американского USAID — тех самых авторов приложения для фальшивой переписи населения в Молдавии», — написала Тина Канделаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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