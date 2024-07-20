Власти Киргизии выразили недовольство в связи с обвинениями заместителя генерального директора «Газпром Медиа Холдинг» Тины Канделаки в адрес страны, сообщил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков. Так, Канделаки обвинила киргизское руководство в русофобии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова.
«Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения», — заявил Орунбеков. Его слова передает «Интерфакс».
Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе было основано на техническом заключении, указывающем на небезопасное состояние здания. Он также отметил, что память Панфиловской дивизии и ее подвиг остаются важной частью национальной памяти и что русский язык и культура занимают важное место в жизни страны.
Эта ситуация произошла из-за поста Канделаки в ее telegram-канале. В нем она написала, что базу для русофобии в Киргизии готовили давно. «Руку к этому приложил и фонд „Сорос-Кыргызстан“, и „Открытое правительство“, которое работает на деньги американского USAID — тех самых авторов приложения для фальшивой переписи населения в Молдавии», — написала Тина Канделаки.
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Власти Киргизии выразили недовольство в связи с обвинениями заместителя генерального директора «Газпром Медиа Холдинг» Тины Канделаки в адрес страны, сообщил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков. Так, Канделаки обвинила киргизское руководство в русофобии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. «Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения», — заявил Орунбеков. Его слова передает «Интерфакс». Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе было основано на техническом заключении, указывающем на небезопасное состояние здания. Он также отметил, что память Панфиловской дивизии и ее подвиг остаются важной частью национальной памяти и что русский язык и культура занимают важное место в жизни страны. Эта ситуация произошла из-за поста Канделаки в ее telegram-канале. В нем она написала, что базу для русофобии в Киргизии готовили давно. «Руку к этому приложил и фонд „Сорос-Кыргызстан“, и „Открытое правительство“, которое работает на деньги американского USAID — тех самых авторов приложения для фальшивой переписи населения в Молдавии», — написала Тина Канделаки.