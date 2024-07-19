19 июля 2024

Уличный фестиваль «Стар Фест» объединил пермяков всех поколений. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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В прикамской столице дали старт двухдневному фестивалю
В прикамской столице дали старт двухдневному фестивалю Фото:

По задумке организаторов, уличный фестиваль «Стар фест» призван объединить молодежь, взрослых и пожилых. Его главная задача — оторвать пенсионеров от огородов, а подростков от гаджетов. Хедлайнером праздника станет певица Алена Свиридова, которая записала видео и пригласила пермяков на собственный бесплатный концерт. Фестиваль продлится все выходные. О том, как прошел первый день — узнаете из фоторепортажа URA.RU.

Для самых маленьких подготовили отдельную игровую зону
Для самых маленьких подготовили отдельную игровую зону
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Пермяки с удовольствием плели венки
Пермяки с удовольствием плели венки
Фото:
Гостям праздника показали мастер-класс по росписи винила
Гостям праздника показали мастер-класс по росписи винила
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Здесь каждый желающий смог проявить свои творческие способности
Здесь каждый желающий смог проявить свои творческие способности
Фото:
Городская эспланада стала центром притяжения для горожан и гостей Перми
Городская эспланада стала центром притяжения для горожан и гостей Перми
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Пришедших радовали концертной программой
Пришедших радовали концертной программой
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Артисты "зажигали" на сцене
Артисты "зажигали" на сцене
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Праздник объединил поколения
Праздник объединил поколения
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Площадка фестиваля была разделена на условные пять зон
Площадка фестиваля была разделена на условные пять зон
Фото:

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По задумке организаторов, уличный фестиваль «Стар фест» призван объединить молодежь, взрослых и пожилых. Его главная задача — оторвать пенсионеров от огородов, а подростков от гаджетов. Хедлайнером праздника станет певица Алена Свиридова, которая записала видео и пригласила пермяков на собственный бесплатный концерт. Фестиваль продлится все выходные. О том, как прошел первый день — узнаете из фоторепортажа URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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