В прикамской столице дали старт двухдневному фестивалю
По задумке организаторов, уличный фестиваль «Стар фест» призван объединить молодежь, взрослых и пожилых. Его главная задача — оторвать пенсионеров от огородов, а подростков от гаджетов. Хедлайнером праздника станет певица Алена Свиридова, которая записала видео и пригласила пермяков на собственный бесплатный концерт. Фестиваль продлится все выходные. О том, как прошел первый день — узнаете из фоторепортажа URA.RU.
Для самых маленьких подготовили отдельную игровую зону
Пермяки с удовольствием плели венки
Гостям праздника показали мастер-класс по росписи винила
Здесь каждый желающий смог проявить свои творческие способности
Городская эспланада стала центром притяжения для горожан и гостей Перми
Пришедших радовали концертной программой
Артисты "зажигали" на сцене
Праздник объединил поколения
Площадка фестиваля была разделена на условные пять зон
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