Экс-помощник минобороны США: Запад рискует попасть на обочину будущего

20 июля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Запад может оказаться на «обочине» из-за своей санкиционной политики, сообщил Фриман Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активная внешняя политика России, Китая, Индии и Японии может отодвинуть Запад «на обочину». Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.



«С глобальной точки зрения происходит глобальное возрождение таких государств как Китай, Индия, Япония и Россия… Это рискует отодвинуть Запад на обочину, а не в центр будущего, маргинализируя его ранее доминирующую роль в человеческом прогрессе», — объяснил Фриман в интервью на youtube-канале Neutrality Studies. По его словам, в случае изоляции Запада от мирового сообщества, произойдет всемирный идеологический сдвиг. Экс-помощник главы минобороны США также упомянул, что к этому может привезти санкционная политика Запада, которая заменила дипломатический диалог между странами. Также к этому, по словам Фримана, приведут «радикальные сдвиги» в социальных нормах в западных странах, ведь большая часть мира выступает за традиционные ценности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активная внешняя политика России, Китая, Индии и Японии может отодвинуть Запад «на обочину». Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман. «С глобальной точки зрения происходит глобальное возрождение таких государств как Китай, Индия, Япония и Россия… Это рискует отодвинуть Запад на обочину, а не в центр будущего, маргинализируя его ранее доминирующую роль в человеческом прогрессе», — объяснил Фриман в интервью на youtube-канале Neutrality Studies. По его словам, в случае изоляции Запада от мирового сообщества, произойдет всемирный идеологический сдвиг. Экс-помощник главы минобороны США также упомянул, что к этому может привезти санкционная политика Запада, которая заменила дипломатический диалог между странами. Также к этому, по словам Фримана, приведут «радикальные сдвиги» в социальных нормах в западных странах, ведь большая часть мира выступает за традиционные ценности.