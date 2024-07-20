Экс-помощник минобороны США: Запад рискует попасть на обочину будущего

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Запад может оказаться на «обочине» из-за своей санкиционной политики, сообщил Фриман Фото:

Активная внешняя политика России, Китая, Индии и Японии может отодвинуть Запад «на обочину». Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

«С глобальной точки зрения происходит глобальное возрождение таких государств как Китай, Индия, Япония и Россия… Это рискует отодвинуть Запад на обочину, а не в центр будущего, маргинализируя его ранее доминирующую роль в человеческом прогрессе», — объяснил Фриман в интервью на youtube-канале Neutrality Studies. По его словам, в случае изоляции Запада от мирового сообщества, произойдет всемирный идеологический сдвиг.

Экс-помощник главы минобороны США также упомянул, что к этому может привезти санкционная политика Запада, которая заменила дипломатический диалог между странами. Также к этому, по словам Фримана, приведут «радикальные сдвиги» в социальных нормах в западных странах, ведь большая часть мира выступает за традиционные ценности.

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Активная внешняя политика России, Китая, Индии и Японии может отодвинуть Запад «на обочину». Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман. «С глобальной точки зрения происходит глобальное возрождение таких государств как Китай, Индия, Япония и Россия… Это рискует отодвинуть Запад на обочину, а не в центр будущего, маргинализируя его ранее доминирующую роль в человеческом прогрессе», — объяснил Фриман в интервью на youtube-канале Neutrality Studies. По его словам, в случае изоляции Запада от мирового сообщества, произойдет всемирный идеологический сдвиг. Экс-помощник главы минобороны США также упомянул, что к этому может привезти санкционная политика Запада, которая заменила дипломатический диалог между странами. Также к этому, по словам Фримана, приведут «радикальные сдвиги» в социальных нормах в западных странах, ведь большая часть мира выступает за традиционные ценности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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