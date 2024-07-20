Бастрыкин взялся за мигранта, напавшего на депутата Госдумы Матвеева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о прекращении уголовных дел в отношении обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Председатель СК РФ поручил доложить по информации о прекращении уголовных дел в отношении одного из обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя в Самарской области», — передает пресс-служба комитета в своем официальном telegram-канале. Обвинение было предъявлено трем лицам, включая двух уроженцев Узбекистана и Таджикистана и одного местного жителя.
Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, по информации СМИ, один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но его преследование было прекращено.
Группа мигрантов 19 июля напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия мужчин были квалифицированы как хулиганство.
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