Волк: в Самаре задержали третьего мигранта, напавшего на депутата Матвеева

19 июля 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Самаре правоохранительными органами задержан третий участник нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из Самары по горячим следам задержали третьего участника конфликта», — написала Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мигранты напали на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. По его словам, он ехал на автомобиле и увидел, что трое людей кидались с палками на прохожих. Когда политик попытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре, ему «рассекли голову» бутылкой. Двое из нападавших уже задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самаре правоохранительными органами задержан третий участник нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из Самары по горячим следам задержали третьего участника конфликта», — написала Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мигранты напали на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. По его словам, он ехал на автомобиле и увидел, что трое людей кидались с палками на прохожих. Когда политик попытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре, ему «рассекли голову» бутылкой. Двое из нападавших уже задержаны.