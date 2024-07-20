Microsoft: глобальный сбой затронул 8,5 млн компьютеров

Крупномасштабный сбой затронул пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Это привело к проблемам на восьми миллионах устройствах с операционной системой Windows. Неполадки были вызваны обновлением программного обеспечения компании Crowdstrike.
«По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows», — сообщила Microsoft в своем блоге. Компания подчеркнула серьезность ситуации, отметив, что несмотря на небольшой процент затронутых устройств, последствия оказались значительными, поскольку среди пользователей Crowdstrike есть организации, предоставляющие критически важные услуги.
В Microsoft ранее объявили, что последний сбой стал крупнейшим за всю историю компании. Технологический коллапс произошел по всему миру 19 июля.
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