20 июля 2024

Microsoft: глобальный сбой затронул 8,5 млн компьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабный сбой произошел 19 июля
Масштабный сбой произошел 19 июля Фото:

Крупномасштабный сбой затронул пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Это привело к проблемам на восьми миллионах устройствах с операционной системой Windows. Неполадки были вызваны обновлением программного обеспечения компании Crowdstrike.

«По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows», — сообщила Microsoft в своем блоге. Компания подчеркнула серьезность ситуации, отметив, что несмотря на небольшой процент затронутых устройств, последствия оказались значительными, поскольку среди пользователей Crowdstrike есть организации, предоставляющие критически важные услуги.

В Microsoft ранее объявили, что последний сбой стал крупнейшим за всю историю компании. Технологический коллапс произошел по всему миру 19 июля.

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Крупномасштабный сбой затронул пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Это привело к проблемам на восьми миллионах устройствах с операционной системой Windows. Неполадки были вызваны обновлением программного обеспечения компании Crowdstrike. «По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows», — сообщила Microsoft в своем блоге. Компания подчеркнула серьезность ситуации, отметив, что несмотря на небольшой процент затронутых устройств, последствия оказались значительными, поскольку среди пользователей Crowdstrike есть организации, предоставляющие критически важные услуги. В Microsoft ранее объявили, что последний сбой стал крупнейшим за всю историю компании. Технологический коллапс произошел по всему миру 19 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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